Сколько продлится снегопад в Ростовской области: рассказали в Гидрометцентре

Ожидается метель и гололедица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Ростовской области. Прогноз на ближайшие дни сообщили в ростовском Гидрометцентре.

Во вторник, 17 ноября, по северу и востоку области пройдет очень сильный снег. Так, 17 и 18 ноября в отдельных районах ожидается метель и мокрый снег, а на дорогах — гололедица. Столбик термометра по ночам могут достигать отметки от минус одного до минус шести градусов. А в крайних северных районах ударят морозы до минус тринадцати. Температура днем составит минус один — минус шесть градусов.

В ночь на четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой снег. Днем существенных осадков уже не ожидается. Но некоторые районы накроет сильный туман. На дорогах снова гололедица. Ночью ожидается от минус трех до минус восьми мороза. Днем на севере региона - минус четыре - минус девять градусов, в на юге - минус два - плюс три градуса.

В пятницу, 20 ноября, серьезных осадков не предвидится. Ночью и утром возможна изморозь. Днем температура будет колебаться от нулевой до плюс пяти градусов.