«Лидер Дона - 2020»: В Ростовской области названы победители губернаторского конкурса

Фото: из личного архива Игоря Борозенцев а

Знакомьтесь: Игорь Борозенцев из Усть-Донецкого района, главный редактор газеты «Звезда Придонья» (ООО «Инфоцентр») и «Лидер Дона - 2020». Уже много лет он занимается издательской деятельностью, а в этом году впервые попробовал свои силы в губернаторском конкурсе.

- Пожалуй, это был профессиональный интерес, некий журналистский эксперимент, цель которого - понять, действительно ли каждый может стать «Лидером Дона» без знакомств и протежирования, - рассказывает Игорь Борозенцев. - Мой пример показывает: да, может. Все, что нужно, - это желание изменяться самому, менять в хорошем смысле этого слова свою команду и мир вокруг себя. Конкурс «Лидер Дона» в этом плане сильно мотивирует, плюс дает новые знания, навыки, компетенции, конечно же, новые знакомства и перспективы. В моем понимании лидер, успешный руководитель - можно назвать как угодно - это собирательный образ, включающий несколько составляющих. Во-первых, это сам человек, обладающий определенными лидерскими качествами, во-вторых, это команда, коллектив, окружающие его люди, готовые вместе двигаться к определенной цели, в-третьих, это объективные обстоятельства, работа, учеба, тот же конкурс, место, где человек и его команда могут себя реализовать. И последнее - это субъективные условия - назовем их удача, везение, случай, причем при наличии первых трех условий последнего нужно совсем немного.

Проект, который был представлен на конкурс, связан с профессиональной деятельностью - издательством. Дело в том, что с нынешнего года большинство муниципальных газет стали коммерческими организациями. В этом есть определенные плюсы, но и нюансы: в частности, возник вопрос не только привлечения внимания читателя, но и зарабатывания средств. В какую сторону двигаться? Как приумножить аудиторию? Как привлечь инвестиции?

Сегодня ООО «Инфоцентр» - конвергентная редакция. Это газета, радио, сайт, YouTube-канал, активная работа в социальных сетях. Одновременно команда журналистов и дизайнеров во главе с Игорем Борозенцевым развивает производство сувенирной продукции и занимается наружной рекламой.

- У нас есть понимание и поддержка со стороны районных и областных властей, за что большое спасибо, есть инструменты, определенные финансы, - подчеркивает издатель. - Но есть и проблемы в плане развития. Мы организация хоть и коммерческая, но с государственным участием, а это значит, что преференции как субъекту малого бизнеса нам, увы, недоступны. Плюс мы существенно обременены все по тем же причинам жестким законодательством в плане тех же закупок. Считаю, что успех небольшого бизнеса во многом зависит от быстроты принимаемых решений и способности подстраиваться под текущие условия. Как пример, не все редакции смогли воспользоваться антикризисными мерами в части того же льготного кредита на выплату заработной платы.

Другой объективный момент: Усть-Донецкий район - это чуть больше 30 тысяч населения. Фактически мы пытаемся развиваться в ограниченном круге как читательского интереса, так и потребительского спроса на наши услуги. Вариантов на самом деле немного: либо выходить на соседние муниципальные образования, либо искать другие направления. Надеюсь, что победа в конкурсе задаст новый вектор развития нашей небольшой, но инициативной редакции. Считаю, что СМИ, даже районные, имеют потенциал для того, чтобы стать стратегическим ресурсом родного донского региона.

ОФИЦИАЛЬНО

«Лидеры Дона - 2020» - уникальный по формату конкурс, который имеет статус губернаторского. Он проводится для действующих и потенциальных предпринимателей, активных и инициативных жителей области. В этом году победителями стали 15 человек из Ростовской области. Вот их имена: Максим Алейников, Дарья Алексеева, Евгений Гобузов, Юлия Замыцкова, Олег Милошев, Татьяна Недоступенко, Александр Никоненко, Игорь Борозенцев, Дмитрий Петренко, Вячеслав Пышко, Филипп Савинов, Андрей Самсонов, Андрей Синдеев, Александр Ткачев и Алексей Щебет. Всего на конкурс поступили заявки от 7 500 жителей Ростовской области.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru