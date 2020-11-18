«Отшатнулись как от чумы»: Пассажирку с насморком затравили в автобусе Ростова-на-Дону

Ростовчане разом вспомнили по социальную дистанцию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На фоне пандемии коронавируса забавная и одновременно пугающая история произошла в Ростове-на-Дону. Пассажиры одного из автобусов, который курсировал из центра города на Западный, в час пик разом решили соблюсти социальную дистанцию. Правда, не от друг друга, а только от одного из них. С таким рассказом в редакцию «Комсомольской правды-Ростов» обратилась жительница города Надежда.

«ПЕРЕСЯДУ-КА Я, ПОЖАЛУЙ»

Женщина призналась, что на прошлой неделе действительно находилась на больничном. Однако пострадала не от коронавируса, а от обычного ОРЗ. Ростовчанка говорит, что вышла на работу избавившись от всех симптомов простуды. Но на второй же рабочий день с ней произошел конфуз.

— Надела маску и зашла в теплый автобус с холода, - говорит читательница. - Видимо, из-за этого у меня и появился насморк. Стала, что называется, «шмыгать носом», а платочков, как назло, под рукой не оказалось. В этот момент сидящая рядом пассажирка поинтересовалась, не болею ли я. Я в ответ и «ляпнула», что только на днях выздоровела. Видимо, моей ошибкой было не уточнить, чем же я все-таки переболела.

Последовавшей реакции Надежда никак не ожидала. Со словами «Пересяду-ка я, пожалуй, от вас!» собеседница демонстративно заняла другое место. А ставшие свидетелями сцены пассажиры также не пожелали сесть рядом с женщиной, испугавшись неизвестной болезни. Успокоить ростовчан не смогла даже маска.

«ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ»

— Ехала я в час пик, поэтому в автобусе было полно народа. Люди столпились, но только не рядом со мной! Кто-то даже с опаской озирался. Я — впечатлительный человек, поэтому сначала мне стало обидно. Люди от меня отшатнулись как от чумы. Потом, конечно, посмеялась, - призналась ростовчанка. И даже решила взять на вооружение свой случайный лайфхак.

А вот по словам члена Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерины Трофимовой, история очень показательна.

— Вспоминается поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». История иллюстрирует текущую ситуацию, - считает специалист. - Люди не верят, что могут заболеть, пока не видят у кого-то явно выраженных симптомов. Зато если наш человек заметит малейшие признаки, он категорически откажется вступать в контакт с потенциальным вирусоносителем. На мой взгляд, эта ситуация показывает, что все хотят быть здоровыми, но далеко не все осознают опасность своего поведения.

Напомним, ранее внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области Сергей Выгонский объяснил поведение ковид-диссидентов тем, что люди отрицают опасность из-за страха заразиться.