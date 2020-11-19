Ужесточат ли ограничения в Ростовской области, рассказал губернатор Василий Голубев

В Ростовской области сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Василий Голубев рассказал, в каком случае в Ростовской области могут ужесточить ограничения. Об этом он сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу.

По словам главы региона, сейчас власти осторожно вводят ограничения. При этом в области сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.

— Если она выйдет из-под контроля, мы просто закроем все массово. Бизнес и люди должны понимать, что мы хотим, чтобы экономика и бизнес продолжали работать. Главное условия — полное выполнение норм и правил, - заявил Василий Юрьевич.

Напомним, в настоящее время заведения общественного питания могут работать только до 22 часов. Приостановлена деятельность ночных клубов и кальянных. Кроме того, в ресторанах и кафе проверяют соблюдение масочного режима и социальной дистанции.