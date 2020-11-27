«Лидеры Дона - 2020»: В Ростовской области названы победители губернаторского конкурса

Фото: из архива Андрея Самсонова

Знакомьтесь: Андрей Самсонов, руководитель филиала «Ростелеком» в Волгодонске, победитель и финалист конкурсов «Губернаторский резерв» (г. Астрахань) и «Лидеры Кубани», а в этом году - один из «Лидеров Дона - 2020».

- Представлял проект «Первая команда», - рассказывает Андрей. - Его разрабатывает и реализует команда победителей управленческих конкурсов, которые объединились для того, чтобы рассказать о Soft Skills студентам и старшеклассникам, помочь оценить состояние Soft Skills у участников, развить данные навыки в игровых, конкурсных и тренинговых очных и дистанционных форматах. За два года прошло более 20 мероприятий, которые были направлены на развитие надпрофессиональных компетенций (Soft Skills) у студентов и школьников. Они проводились в семи регионах нашей страны, а участие в них приняли более 700 человек. В 2019-2020 годах мы планировали увеличить масштаб и число мероприятий, но неблагоприятная эпидемическая обстановка в стране, к сожалению, спутала все наши планы.

По словам Андрея Самсонова, это первый его социальный проект, до этого проектная деятельность была связана работой в ПАО «Ростелеком». О своем решении подать заявку на конкурс он ничуть не жалеет, ведь не только проверил себя, свои навыки и умения, но и познакомился с интересными и активными земляками, которые вполне могут стать единомышленниками при реализации других проектов.

- Знаете, участие в конкурсе позволило мне глубже окунуться в проблемы Ростовской области. Задания конкурса не были синтетическими: мы решали кейсы, которые позволят сделать то место, где мы живем, - город, район, область, страну - безопаснее и комфортнее для нас, наших родных и близких, всех людей, которые нас окружают. Надеюсь, статус «Лидера» позволит мне принять участие в разработке мероприятий и принятии решений в проектах, направленных на улучшение качества жизни дончан. «Хорошо там, где мы есть», - надеюсь, этот девиз станет лозунгом всех донских «Лидеров».

Фото: из архива Дарьи Алексеевой

Знакомьтесь: 21-летняя Дарья Алексеева, руководитель международного молодежного клуба Ростова-на-Дону, председатель комиссии молодежного парламента при ЗС РО, победитель всероссийских конкурсов «Студент года - 2019» и «Моя страна - моя Россия». В этом году она стала одним из «Лидеров Дона - 2020».

- Общественной деятельностью занимаюсь уже более восьми лет, - рассказывает Дарья. - На разных этапах менялись приоритеты и интересы. Сейчас я сконцентрирована на развитии международного молодежного сотрудничества. О конкурсе «Лидеры Дона - 2020» узнала из новостей, решение принимать участие было спонтанным, за два дня прошла весь онлайн-марафон, состоящий из тренингов, тестирования, карточки проекта и других интересных, насыщенных заданий.

Далее последовал полуфинал, проходивший в форме управленческой игры в командах. Стояла задача создать проект по благоустройству Зеленого острова на реке Дон. Я увлекаюсь урбанистикой и была очень довольна работой нашей команды: у нас возникли инновационные, креативные и очень жизнеспособные идеи. Надеюсь, что на подготовленные проекты обратят внимание, и скоро мы сможем с удовольствием и пользой проводить время на Зеленом острове.

В финале мы также работали в команде, но было сложнее: слишком большая концентрация сильных лидеров, старающихся проявить себя перед членами жюри и отстоять свою точку зрения при выполнении заданий. Я придерживаюсь другой тактики: для меня всегда в приоритете интересы команды, важно слушать, слышать и уважать каждого. Конкурсы заканчиваются, а личные контакты, дружба остаются. Это был познавательный опыт работы в накаленной обстановке. И мне понравилось, как мы вместе смогли справиться для достижения общего результата.

Дарья Алексеева не скрывает, что ей было очень приятно услышать свое имя среди победителей губернаторского конкурса.

- Это большая честь и еще большая ответственность, - подчеркивает ростовчанка. - Впереди много планов, проектов, работы. Ведь лидером нужно оставаться каждый день!

Конкурс «Лидеры Дона» проходил в 2020 году под патронажем губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru