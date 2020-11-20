Новую дату итогового сочинения для выпускников в Ростове назвали власти

Ученики девятых классов пройдут собеседование в дистанционном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону перенесли сроки итогового сочинения для выпускников. Новые даты сообщили в правительстве Ростовской области.

Изначально ученики 11 классов должны были написать сочинение 2 декабря. Однако из-за пандемии испытания перенесли на следующий год.

— Согласно расписанию итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года, — говорится в сообщении.

Ученики напишут сочинение в дополнительные даты, если в области будет сохраняться сложная эпидобстановка. Решение об этом будут принимать региональные органы власти.

Кроме того, изменится формат итогового собеседования для девятых классов. У школьников проверят знания в дистанционном режиме.

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