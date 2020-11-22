О «странных» симптомах и последствиях коронавируса рассказал ростовский врач

Больные и выздоровевшие жалуются на "странности" вируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус до сих пор преподносит много загадок врачам, ученым и простым пациентам. Зараженные и уже переболевшие люди жалуются на все новые странные симптомы и последствия инфекции. Самые распространенные жалобы нам прокомментировал заместитель главного врача медицинского центра «Семья», терапевт Николай Воликов.

Я уже вылечился от коронавируса, пропали все симптомы. Однако тест все равно уже месяц показывает положительный результат.

— Такое действительно случается. ПЦР-тесты выявляют рибонуклеиновую кислоту вируса — РНК. Однако они могут отреагировать не только на РНК живого вируса, но и на так называемые обломки РНК. В этом случае вирус не активен, человек действительно выздоровел. Согласно законодательству, пациенту все равно придется находиться на самоизоляции, пока он не получит отрицательный результат.

Ситуация противоположная. У меня сохраняется температура 37,5, но тест на коронавирус отрицательный. Действительно ли я выздоровел?

— У переболевших коронавирусом может сохраняться температура от 37 до 37,5 градусов. Обычно симптом наблюдается еще в течение двух-трех недель. При более тяжелом течении болезни — около четырех месяцев. Кроме того, у некоторых выздоровевших температура, напротив, пониженная, например, 35,7 градусов. В этом случае человек уже никого не заразит, можно выходить на работу. Но только в том случае, если вы себя хорошо чувствуете.

Заболела коронавирусом, пропало обоняние. С чем это связано?

— Пока есть только теория, почему у пациентов пропадает обоняние. Специалисты предполагают, процент поражения оказывается больше там, где больше рецепторов к коронавирусу. Если их больше в носовой полости, то человек теряет обоняние. Если — в легких, то начинается пневмония. Подчеркну — пока эта теория не подтверждена.

Бояться этого симптома не стоит, обоняние вернется. Среди моих пациентов люди могли не ощущать запахи максимум три недели.