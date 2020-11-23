Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Многие ждут "новогоднюю сказку". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз погоды на 1 января. Нынешний год жители встретили без осадков и морозов. Рассказываем, какой будет погода в этот праздник.

Как сообщает сервис «Гисметео», конец декабря будет теплым и пасмурным. Так, до 22 декабря будет сохраняться температура до плюс девяти градусов. Из осадков прогнозируются лишь дожди и мокрый снег. 23 декабря столбик термометра опустится до минус трех, ожидается переменная облачность.

Долгосрочный прогноз предлагает «Яндекс.Погода». До 28 декабря будет тепло до плюс двух — плюс четырех градусов и без осадков. В последнюю неделю года могут пройти дожди и снег, однако уже 30 и 31 осадков не будет. Ударят морозы до минус одного градуса.

Однако 1 января 2021 ростовчан вряд ли порадует «зимняя сказка» на улице. Однако до Нового года остается еще больше месяца, и погода еще может преподнести сюрпризы.

Согласно прогнозу температурного режима, зима в Ростове-на-Дону будет теплой. Синоптики считают, что в декабре температура будет около нормы, в январе — выше нормы.