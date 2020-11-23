Несколько торгов и ни одной реставрации: разбираем, почему в центре Ростова загорелся старинный дом

Дом является объектом культурного наследия. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону 23 ноября произошел крупный пожар в доходном доме Сариевых на Большой Садовой. История старинного здания печальна. Особняк пережил Великую Отечественную войну, а в мирное время годами разворовывался и разрушался.

ДОМ ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ

Особняк построили в начале 20-го века по заказу нахичеванских купцов Сариевых. После двух оккупаций Ростова дом Сариевых был одним из немногих сохранившихся зданий. В 1943 году большую часть зданий заняла библиотека имени Максима Горького, верхние этажи отдали под квартиры. На первом же этаже располагались различные заведения.

В последние годы особняк находился в аварийном состоянии. В 2015 году его признали объектом культурного наследия, что означало, что здание сносить нельзя. В тот же год в старинном здании украли кованную лестницу и лифт. Активисты также сообщали, что внутри дома — полная разруха.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС

Несколько раз здание выставлялось на торги. В 2016 году его купил один из ростовских бизнесменов. Предприниматель планировал открыть в особняке гостиницу к Чемпионату мира по футболу. Однако проект так не и был реализован, а ветшающее здание просто завесили баннером.

Аварийное здание было просто завешено баннером. Фото: "Яндекс.Карты".

Еще один шанс на восстановление у дома появился в 2020 году. Дом Сариевых выставили на аукцион за пять рублей с условием, что покупатель отреставрирует его до 2024 года. В итоге победил участник, предложивший за здание 62 миллиона рублей. Однако позже предприниматель отказался подписывать договор.

«ПРОХОДНОЙ ДВОР»

Руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин говорит, что в здании проводили укрепительные работы. Благодаря этому здание не рухнуло при пожаре.

— Если бы стена не была закреплена, она бы просто рухнула. Однако реставрации не было, с каждым годом в здании что-то утрачивалось. Это не удивительно, когда объект является своеобразным проходным двором, куда можно зайти с улицы. Кто-то ходит в качестве туриста, а кто-то — и с другими целями, — говорит Александр Кожин.

Он добавил, что дом Сариевых — не единственное проблемное здание в Ростове. В зоне риска находятся и другие исторические здания в центре: на проспекте Ворошиловском, на улицах Соколова и Ульяновской и другие.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, дом Сариевых загорелся в ночь с 22 на 23 ноября. Был объявлен третий ранг сложности пожара. К тушению здания привлекли 122 спасателя и 41 единицу техники. Открытое горение ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Работы на месте продолжаются.

По данным донского управления МЧС, предварительная причина пожара — «занесение постороннего источника огня извне». Можно ли восстановить здание, пока неизвестно.

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