Донские парламентарии предлагают считать молодежью людей в возрасте 35 лет

В Ростове состоялось совместное заседание двух комитетов донского парламента: комитета по законодательству и комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в областном Законодательном собрании депутаты обсудили проект бюджета региона на ближайшие три года, а также моменты, касающиеся жизни молодежи.

Так, согласно главному финансовому документу области, с 2021 по 2023 годы будут делать упор на развитие спорта. Это и неудивительно. Чемпионат мира по футболу показал, что дончане активны в этом вопросе.

Так, бюджет Дона предполагает, что за три года на эту отрасль потратят 7,2 миллиарда рублей.

В планах - построить спортивные центры в Шахтах и Ростов, а также футбольный манеж при областном училище Олимпийского резерва.

Кроме того, в 2021 году завершится строительство центра единоборств в Волгодонске. Также в следующем году планируется закончить капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2».

Отметим, что депутаты комитета одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку и рекомендовали принять его в первом чтении.

А ЧТО С ВЕЙПАМ?

Еще один важный вопрос, который рассмотрели депутаты, - признание утратившим силу областной закон, ограничивающий на территории Ростовской области розничную продажу и использование электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции.

- Напомню, что Ростовская область в рамках опережающего правового регулирования установила запреты на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, так называемых вейпов, жидкостей для них и установила соответствующую административную ответственность для нарушителей. В июле текущего года такие запреты впервые были закреплены на федеральном уровне - в федеральном законе об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, а также в Кодексе об административных правонарушениях. В связи с этим нам необходимо наше областное законодательство в этой сфере привести в соответствие и признать утратившими силу региональные законы, - прокомментировал председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.

Он добавил, что установление ответственности в этой сфере в федеральном законодательстве стало возможным в том числе благодаря Законодательному собранию Ростовской области.

35 ЛЕТ - ЕЩЕ МОЛОДОСТЬ!

Также парламентарии обсудили поправки к федеральному закону о молодежи.

Председатель комитета Законодательного собрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина предложила важное уточнение, которое может существенно изменить жизнь молодых людей.

Так, она напомнила, что в июле этого года россияне проголосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации.

- Благодаря этому в основном законе закрепились положения о работе с молодежью. Вслед за этим в Государственную Думу был внесен проект федерального закона, который мы обсудили на территории Ростовской области в августе, - рассказала депутат.

Дальше Екатерина Стенякина подчеркнула, что донские законотворцы предложили важное уточнение. Так, в проекте федерального закона указано, что молодежью считаются люди до 35 лет.

- Предлагается уточнить: до 35 лет включительно или же до исполнения 35 лет, - сообщила депутат.

По словам Екатерины Стенякиной, это принципиальный момент, так как закон предусматривает в том числе и меры поддержки для молодежи, и здесь важна точность в формулировках.

- Конечно, мы предлагаем, чтобы молодой человек в Российской Федерации считался в возрасте до 35 лет включительно для того, чтобы большее число молодых семей, молодых специалистов, талантливой молодежи могли пользоваться мерами государственной поддержки, - пояснила депутат.