Куда звонить, если поднялась температура в Ростове-на-Дону: публикуем номера

В поликлиники можно обращаться по нескольким номерам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Куда звонить, если поднялась температура в Ростове-на-Дону: публикуем основные телефоны. Рассказываем, по каким номерам можно дозвониться до колл-центров и регистратур поликлиник.

Городская больница №20

Номер колл-центра: 3101391

Номера регистратуры: 3101391, 2719969

Телефон для вызова врача на дом: 3101391

Городская больница №6

Номер колл-центра: 2100077

Телефоны регистратуры по адресам: 35-я Линия,6 — 88632515652; Мясникова, 68/38 — 88632512200; 28-я Линия, 55 — 88632518629

Телефон для вызова врача на дом: 88632100077

Городская поликлиника №1

Номер колл-центра: 2851035

Номера регистратуры: 37 – 2520113

Телефон для вызова врача на дом: 285-10-35

Городская поликлиника №10

Номер телефона колл-центра: 2633315

Телефоны регистратур по адресам: Б. Садовая, 106 — 2277178, 2633315; Б.Садовая, 107 — 2632183; Чехова, 17 — 267219; Зорге, 66 — 2435361

Телефон для вызова врача на дом: 2633315, 2634172

Городская поликлиника №12

Номер телефона колл-центра: 3334343

Телефон для вызова врача на дом: 3334343

Городская поликлиники №16

Номер телефона колл-центра: 3105832

Телефоны регистратуры: 3105832, 3105833, 3105831

Телефон для вызова врача на дом: 3105831, 3105832

Горячая линия по вопросам записи на приём к врачу: 273 03 90, 295 69 51

Горячая линия по вопросам открытия, закрытия или продления больничных листов: 220 66 70

Горячая линия во вопросам забора мазков на COVID-19: 292 65 15

Городская поликлиники №4

Номер колл-центра: 2850703

Телефоны регистратуры по адресам: Днепровский 122/1 — 2016593, 2016594; Миронова, 8 — 2080530, 2080531

Телефон для вызова врача на дом: 2016594

Городская поликлиники №5

Номер колл-центра: 2520063

Телефоны регистратур по адресам: Оренбугский, 22/1 (взрослые) — 2436411, (дети) — 2436866; Ленина, 223 — 2520063; Ленина, 113/4 — 2430188

Телефон для вызова врача на дом: Ленина, 223 — 89064296325, Оренбургский, 22/1 (взрослые) — 89614254993, Ленина, 113/4 — 89064293521; Оренбургский, 22/1 (дети) — 89064292833

Детская поликлиника №17

Номер колл-центра: 2850366

Телефон для вызова врача на дом: 2850366

Детская поликлиника №18

Номер колл-центра: 2775036

Телефоны регистратур по адресам: Медицинская, 12 — 277 50 36; Белоусова 14/1 — 210 55 02; Таганрогская 116/4 — 277 06 83

Телефон для вызова врача на дом: 2775036

Детская поликлиники №4

Номер колл-центра: 2850343

Телефон регистратуры: 2720159;

Телефон для вызова врача на дом: 2850343

Детская поликлиника №45

Номер колл-центра: 3107767

Городская больница №1 им. Н.А. Семашко

Телефоны регистратур: 232-32-56, 2500712, 2341833 (взрослая), 2327728, 2324938 (детская)

Телефон для вызова врача на дом: 2323256

Городская больница №7

Номер колл-центра: 236-35-20, 236-19-22

Городская больница №8

Телефоны регистратур по адресам: Пушкинская, 31 — 2670155, 2675873; Пушкинская, 59 —2409000; Серафимовича — 2623742

Телефон для вызова врача на дом: 2670155

Городская поликлиника №14

Телефоны регистратур по адресам: ул. Портовая, 458/52 — 242-08-34, 242-04-34; ул. Портовая, 80 (филиал) — 240-71-96; ул. Загорская, 23 (филиал детского отделения) — 240-34-49

Городская поликлиника №41

Телефоны регистратур по адресам: Оганова, 10 — 2783241; Таганрогская 126/1 — 2777781; Белоусова, 14/2 — 2854232

Телефон для вызова врача на дом: 2783241, 2777781, 2854232

Городская поликлиника №7

Телефоны регистратур по адресам: Варфоломеева, 103 — 255-70-04; Зоологическая, 30 — 256-69-23

Телефон для вызова врача на дом: 256-69-23, 255-70-04

Городская поликлиника №9

Телефоны регистратур по адресам: 3332709, 2578915

Телефон для вызова врача на дом: 3332709,257-89-15

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