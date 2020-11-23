Куда звонить, если поднялась температура в Ростове-на-Дону: публикуем номера

В поликлиники можно обращаться по нескольким номерам.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Куда звонить, если поднялась температура в Ростове-на-Дону: публикуем основные телефоны. Рассказываем, по каким номерам можно дозвониться до колл-центров и регистратур поликлиник.
Городская больница №20
Номер колл-центра: 3101391
Номера регистратуры: 3101391, 2719969
Телефон для вызова врача на дом: 3101391
Городская больница №6
Номер колл-центра: 2100077
Телефоны регистратуры по адресам: 35-я Линия,6 — 88632515652; Мясникова, 68/38 — 88632512200; 28-я Линия, 55 — 88632518629
Телефон для вызова врача на дом: 88632100077
Городская поликлиника №1
Номер колл-центра: 2851035
Номера регистратуры: 37 – 2520113
Телефон для вызова врача на дом: 285-10-35
Городская поликлиника №10
Номер телефона колл-центра: 2633315
Телефоны регистратур по адресам: Б. Садовая, 106 — 2277178, 2633315; Б.Садовая, 107 — 2632183; Чехова, 17 — 267219; Зорге, 66 — 2435361
Телефон для вызова врача на дом: 2633315, 2634172
Городская поликлиника №12
Номер телефона колл-центра: 3334343
Телефон для вызова врача на дом: 3334343
Городская поликлиники №16
Номер телефона колл-центра: 3105832
Телефоны регистратуры: 3105832, 3105833, 3105831
Телефон для вызова врача на дом: 3105831, 3105832
Горячая линия по вопросам записи на приём к врачу: 273 03 90, 295 69 51
Горячая линия по вопросам открытия, закрытия или продления больничных листов: 220 66 70
Горячая линия во вопросам забора мазков на COVID-19: 292 65 15
Городская поликлиники №4
Номер колл-центра: 2850703
Телефоны регистратуры по адресам: Днепровский 122/1 — 2016593, 2016594; Миронова, 8 — 2080530, 2080531
Телефон для вызова врача на дом: 2016594
Городская поликлиники №5
Номер колл-центра: 2520063
Телефоны регистратур по адресам: Оренбугский, 22/1 (взрослые) — 2436411, (дети) — 2436866; Ленина, 223 — 2520063; Ленина, 113/4 — 2430188
Телефон для вызова врача на дом: Ленина, 223 — 89064296325, Оренбургский, 22/1 (взрослые) — 89614254993, Ленина, 113/4 — 89064293521; Оренбургский, 22/1 (дети) — 89064292833
Детская поликлиника №17
Номер колл-центра: 2850366
Телефон для вызова врача на дом: 2850366
Детская поликлиника №18
Номер колл-центра: 2775036
Телефоны регистратур по адресам: Медицинская, 12 — 277 50 36; Белоусова 14/1 — 210 55 02; Таганрогская 116/4 — 277 06 83
Телефон для вызова врача на дом: 2775036
Детская поликлиники №4
Номер колл-центра: 2850343
Телефон регистратуры: 2720159;
Телефон для вызова врача на дом: 2850343
Детская поликлиника №45
Номер колл-центра: 3107767
Городская больница №1 им. Н.А. Семашко
Телефоны регистратур: 232-32-56, 2500712, 2341833 (взрослая), 2327728, 2324938 (детская)
Телефон для вызова врача на дом: 2323256
Городская больница №7
Номер колл-центра: 236-35-20, 236-19-22
Городская больница №8
Телефоны регистратур по адресам: Пушкинская, 31 — 2670155, 2675873; Пушкинская, 59 —2409000; Серафимовича — 2623742
Телефон для вызова врача на дом: 2670155
Городская поликлиника №14
Телефоны регистратур по адресам: ул. Портовая, 458/52 — 242-08-34, 242-04-34; ул. Портовая, 80 (филиал) — 240-71-96; ул. Загорская, 23 (филиал детского отделения) — 240-34-49
Городская поликлиника №41
Телефоны регистратур по адресам: Оганова, 10 — 2783241; Таганрогская 126/1 — 2777781; Белоусова, 14/2 — 2854232
Телефон для вызова врача на дом: 2783241, 2777781, 2854232
Городская поликлиника №7
Телефоны регистратур по адресам: Варфоломеева, 103 — 255-70-04; Зоологическая, 30 — 256-69-23
Телефон для вызова врача на дом: 256-69-23, 255-70-04
Городская поликлиника №9
Телефоны регистратур по адресам: 3332709, 2578915
Телефон для вызова врача на дом: 3332709,257-89-15
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