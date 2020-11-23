Только добрые новости и настоящие герои: на донской земле наградили лауреатов «Премии добра памяти Федора Тахтамышева»

В Ростове-на-Дону наградили лауреатов «Премии добра памяти Федора Тахтамышева». Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице наградили лауреатов «Премии добра памяти Федора Тахтамышева». Эту премию учредили совсем недавно.

Награда получила имя ростовчанина, «самого позитивного колясочника» Федора Тахтамышева. Он прожил всего 21 год. И умер от редкого и очень сложного заболевания - спинально-мышечной атрофии.

Из-за своего недуга юноша не мог самостоятельно передвигаться. Но, несмотря на то, что Федор был прикован к инвалидному креслу, он являлся и является для многих примером настоящего человека.

Будучи обездвиженным, Федор, как никто другой, понимал, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Он стал лауреатом «Премии МИРа», инициатором проектов для людей с инвалидностью.

А еще многие ростовчане запомнили Федора как верного болельщика футбольного клуба «Ростов». Всегда с улыбкой на лице и оптимизмом в глазах Федор старался не пропускать ни одного матча любимой команды. Парня часто можно было видеть на стадионе. Он старался сам жить полноценной жизнью и облегчить ее другим людям с ограниченными возможностями.

Поэтому неудивительно, что в июле 2020 года премия стала победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Сегодня «Премия добра Федора Тахтамышева» присуждается в пяти номинациях.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Так, одна из номинаций - «Поступок» - присуждается лицам, совершившим благородные, героические дела. Одним из ее лауреатов стал пожарный из города Зверево Андрей Новоселов.

Пожар, который внес переполох в размеренную жизнь людей на улице Космонавтов в городе Зверево, произошел ночью 11 октября. Загорелась квартира на третьем этаже 4-этажного жилого дома. Едкий дым от пожара быстро заполнил весь подъезд.

Прибывшие на вызов пожарные сразу же приступили к поиску и спасению людей. Звено газодымозащитной команды вывело из горящей квартиры и задымленного подъезда четырех человек.

Однако, по словам очевидцев, в горящей квартире остался ребенок. Пожарные тут же бросились его искать, передвигаясь на ощупь в задымленном подъезде.

Но малышка, испугавшись огня, выбрала самое безопасное место в квартире - балкон. Дым и огонь подступали. Девочка сидела на краю балкона, звала на помощь и собиралась спрыгнуть вниз.

Ее первым увидел пожарный Андрей Новоселов. Бросившись к балкону, Андрей успел поймать малышку на руки. Девочка и спаситель не пострадали. 8-летняя Светлана в этот день обрела второй день рождения.

ГОВОРИМ О СВЕТЛОМ И ВАЖНОМ

Еще одна номинация, которую нельзя оставить без вынимания, - «Добрые новости». Присуждается журналистам, редакциям печатных, радио-, телевизионных и интернет-СМИ, блогерам, сообществам в соцсетях за материалы, рассказывающие о добрых делах.

Лауреатов этой номинации наградил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по строительству, депутат Александр Скрябин.

- Премия, которую учредили, должна напоминать людям о том, что надо быть человечными и в то же время сильными, потому что, как бы ни было тяжело, надо идти к цели и достигать результатов. Та номинация, в которой мне посчастливилось вручать награды, очень позитивная. Добрая новость - это то, чего нам всем не хватает. В сегодняшней ленте новостей, к сожалению, очень много негатива. И, конечно, радует, что в период пандемии наше общество не накрыло безразличие, - было много адресной помощи, помогали тем, кто нуждается, продуктовыми наборами, лекарствами, помогали многодетным семьям. Хочу отметить, что депутаты Законодательного собрания и депутаты муниципальных образований сами становились волонтерами. Поэтому добрые дела нам знакомы не понаслышке. Желаю всем побольше хороших новостей, - обратился он к участникам.

На награждении также присутствовала председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина.

- Сегодня здесь собралось большое количество добрых и неравнодушных людей, сообщество друзей, единомышленников, - поприветствовала участников награждения Екатерина Стенякина. - И мне кажется, что, собравшись еще раз вот так вместе, мы, действительно, сможем перевернуть этот мир и сделать его добрее и человечнее. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня нашел возможность приехать. Спасибо вам за ваши добрые дела от имени председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Валентиновича Ищенко и депутатов донского парламента.

Екатерина Стенякина также отметила, что тема безбарьерной среды всегда была центральной в работе депутатов Законодательного собрания.

- И мы готовы всегда заниматься ее продвижением. Сейчас я обучаюсь в школе при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, которая называется «Женщина-лидер». Недавно вместе с девушками из разных регионов мы решили осуществить социальный проект «Доступный туризм». По сути, это интерактивная карта доступных маршрутов, которая поможет людям с безграничными физическими возможностями путешествовать по нашей стране, наслаждаться ее красотами. Важно, чтобы люди понимали: Россия - это место, где тебя любят, каким бы ты ни был. Я уверена, что наш проект начнет реализовываться в следующем году, и, быть может, мы тоже выдвинемся на Премию добра с таким важным и нужным делом, - подытожила депутат.