Ростовчане увидят открытие главной городской елки с экрана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытие главной елки в Ростове-на-Дону 2020-2021: стала известна дата начала праздника. Пандемия коронавируса внесла смуту и в празднование Нового года. Этой зимой открытие главной городской елки пройдет необычно.

Ростовчане смогут наблюдать за церемонией со светодиодного экрана, который установлен перед входом в «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» на Большой Садовой, 45.

Покрутить хороводы и поучаствовать в конкурса с Дедом Морозом и Снегурочкой на открытии главной елки города ростовчане в этом году не смогут. Традиционная схема проведения праздника в этом году оказалась невозможна из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Любимые детьми новогодние елки и утренники будет проведены без допуска посторонних, в числе которых оказались даже родственники.

- Возможно проведение праздничных мероприятий только по классам и группам, - отметили в ростовской мэрии.

В новогоднюю ночь из-за опасности распространения коронавируса в Ростове не будут работать рестораны и кафе. Все корпоративные мероприятия и прочие торжества должны быть завершены до 22:00.

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