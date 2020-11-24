Современная аппаратная косметология: какие процедуры позволяют сохранить молодость и красоту

Фото: Sky Clinic

К аппаратной косметологии относят различные косметические и лечебные процедуры, которые проводятся с помощью специальной аппаратуры – лазеров, световых и ультразвуковых волн, микротоков и т.п. В некоторых случаях воздействие дополняется такими косметическими средствами, как маски и сыворотки.

Преимущество таких процедур в том, что они намного эффективнее обычных кремов, даже самых дорогих. Все косметические средства работают лишь на поверхности, а аппаратные методы способны воздействовать на очень глубокие слои кожи и подкожной клетчатки.

Преимущества аппаратной косметологии:

- выраженный результат по сравнению с другими методиками;

- быстрое решение проблем без необходимости хирургического вмешательства;

- безболезненность всех процедур;

- короткий восстановительный период;

- незначительный перечень противопоказаний;

- отсутствие рубцов и других подобных дефектов после проведения процедур;

- можно применять несколько методов одновременно.

Фото: Sky Clinic

Какие дефекты могут стать показанием к проведению процедур?

Процедуры и методы аппаратной косметологии успешно устраняют такие дефекты кожи, как пигментные пятна и веснушки, черные точки, угри и акне, морщины и складки, снижение упругости и эластичности, тусклость, вялость и неравномерный цвет покровов, нежелательная растительность, отечность и увеличенные поры, шрамы, а также целлюлит и наличие избыточного веса.

Методики аппаратной косметологии актуальны для людей старше 35 лет. В это время начинают проявляться возрастные изменения, которые можно и нужно устранять.

Противопоказаний у таких процедур немного. К ним можно отнести склонность к аллергии и повышенную чувствительность кожи, наличие воспалений и инфекционных заболеваний, различные новообразования. Также нельзя делать процедуры во время беременности и кормления грудью.

Виды процедур в аппаратной косметологии

Самые разные эстетические недостатки можно устранить при помощи различных процедур из сферы аппаратной косметологии. При этом хирургическое вмешательство не потребуется.

Лазерное омоложение

Во время этого безоперационного метода происходит своеобразная шлифовка тканей при помощи лазерного луча. После процедуры кожа становится упругой, подтянутой, устраняются возрастные изменения. Луч лазера проникает в кожу на глубину до 1 мм и уничтожает все старые клетки. Бывают поверхностный, срединный и глубокий способы лазерного омоложения. Поверхностный метод позволяет избавляться от пигментных пятен, срединный помогает удалить ороговевшие участки нижнего слоя кожи, а глубокое омоложение необходимо для устранения рубцов, растяжек, удаления бородавок и папиллом, выравнивания цвета лица.

SMAS лифтинг

Эта методика подтяжки лица позволяет придать коже свежий и отдохнувший вид. В отличие от многих процедур, SMAS лифтинг проникает намного глубже в слои эпидермиса.

На кожу воздействуют высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук. Он затрагивает глубокие слои дермы, субдермальные слои и SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему). Эта технология позволяет подтянуть дряблые и обвисшие участки кожи и добиться мощного омолаживающего эффекта.

Лазерная диодная эпиляция

Процедура диодной лазерной эпиляции позволяет радикально избавиться от нежелательной растительности на лице и теле. Световая волна длиной 700-800 нм полностью разрушает волосяные луковицы и сальные железы. По сравнению с другими методиками, эпиляция диодным лазером имеет множество преимуществ. Она подходит как для смуглой, так и для светлой кожи, и при этом достаточно безболезненна. Конечно, проведение одного сеанса не позволит разрушить все волосяные луковицы. Для качественного результата может потребоваться до 12 процедур. Для проведения лазерной эпиляции разработаны самые современные и безопасные лазеры с системой охлаждения.

Аппаратная коррекция лица и тела

При целлюлите, излишних локальных жировых накоплениях, растяжках, отвисании ягодиц и других подобных дефектах могут быть достаточно эффективными такие аппаратные методики, как ультразвуковая, лазерная, микротоковая, лимфодренаж, электростимуляция и другие. Они помогают раздробить жир, усилить обменные процессы, подтянуть обвисшую кожу, вывести избыточную жидкость, увеличить тонус мышц, уменьшить объемы тела. Существуют также уникальные аппараты, которые сочетают RF-лифтинг и ультразвук. Воздействие радиочастотного нагрева в проблемной зоне при этом разрушает жировые клетки и усиливает ток крови. Это позволяет значительно повысить результаты процедур.

Также методики аппаратной косметологии позволяют удалять папилломы, невусы, бородавки, доброкачественные образования, лечить сосудистые патологии. При этом происходит незначительное повреждение окружающих тканей и не образуются рубцы.

Правильно подобранные качественные методики аппаратной косметологии для лица и тела любой женщине позволят выглядеть намного моложе своих лет.

Процедуры по омоложению и оздоровлению кожи, подтяжке, удалению новообразований и нежелательной растительности можно пройти в центре лазерной косметологии Sky Clinic. Здесь установлены современный высокотехнологичный аппарат Doublo S для проведения ультразвукового SMAS лифтинга, фракционный CO2 лазер, аппарат ЛАХТА-МИЛОН, лазер Alma Soprano XL и другое оборудование, которое позволяет проводить процедуры очень качественно и с высокой эффективностью.

Институт эстетической медицины Sky Clinic

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