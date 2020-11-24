Александр Невский на века определил вектор развития: на Дону прошли Димитриевские чтения

Первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев, выступая перед собравшимися, поблагодарил Донскую митрополию за многолетнее плодотворное сотрудничество. Фото: ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялись 25-е Димитриевские чтения. В этом году тема форума звучала так: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». И выбрали ее неслучайно.

Дело в том, что президент России объявил 2021-й годом празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Поэтому и крупнейший на Юге России общественно-церковный форум был посвящен этой яркой исторической личности, чьи заслуги трудно переоценить.

Первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев, выступая перед собравшимися, поблагодарил Донскую митрополию за многолетнее плодотворное сотрудничество.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Депутат также отметил, что ежегодные Димитриевские чтения объединяют в своих рядах всех, кому дорога славная история Дона и России, кто активно и позитивно работает в настоящем и формирует фундамент будущего для новых поколений.

- Фигура Александра Невского, его духовно-исторический опыт важны для нашей страны, для российской государственности, - высказал свое мнение Сергей Михалев. - Когда Россия находится на трудных поворотных моментах своего развития, она нуждается в точках опоры, в обращении к примерам из нашей великой истории.

Сегодня из-за пандемии коронавируса наша страна испытывает непростые времена, поэтому очень важно искать силу в славном прошлом.

- Восемь столетий назад деяния благоверного князя Александра Ярославича на века определили вектор исторического развития российского государства. Это путь самостоятельного государства, опирающегося на собственные духовные ценности и традиции. Эти деяния, безусловно, яркого национального лидера и великого исторического деятеля сегодня могут служить для нас примером и вдохновением, - отметил вице-спикер донского парламента Александр Михалев.

Кстати, на форуме озвучили имена жителей Ростовской области, которые внесли значимый вклад в формирование духовных ценностей, развитие культуры и сохранение исторической памяти на Дону. Эти люди были удостоены региональных и ведомственных поощрений.

Так, председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области Екатерину Стенякину наградили медалью Святого Праведного Павла Таганрогского, а депутата донского парламента Бесариона Месхи - медалью Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Митрополит Меркурий выразил надежду, что 25-е Димитриевские образовательные чтения внесут хорошую лепту в развитие цивилизационного диалога в нашей стране и помогут объединению общества, а также поблагодарил активных участников форума.

- На протяжении последних пяти лет депутаты Законодательного собрания активно участвуют в секциях форума, поддерживая образовательные и социальные инициативы, представляя опыт совместной работы на секциях Федерального Собрания Российской Федерации в рамках международных рождественских встреч в Москве, - отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.