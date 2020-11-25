«Встретимся и будем делать секс»: Из-за травли в родительском чате ребенку пришлось уйти в другую школу

От родительских выяснений отношений могут пострадать дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В стране уже несколько случаев, когда из «искры» родительских интернет-споров разгорается «пламя». Об одном из таких инцидетов, который произошел в Ростове-на-Дону, рассказала жительница города, дозвонившаяся в студию радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM.

«РАЗОРВУ ТЕБЯ И ТВОЕГО РЕБЕНКА»

- В наших родительских чатах чего только не бывало, - рассказала многодетная мама-ростовчанка Ульяна. - Было, что отправляли и какие-то интимные вещи, и даже фото. А вот из того, что по-серьезней, запомнилась ситуация со второклассниками (это было четыре года назад, - прим. автора). Тогда мальчики неудачно пошутили и написали девочке от имени другого ученика: «Давай с тобой встретимся вечером и будем делать секс». Что тут началось! Мама девочки и мама этого мальчика сцепились прямо в чате. Потом выяснилось, что это сделали другие дети. Но кого это волновало, когда уже прозвучали всевозможные оскорбления: и в адрес детей, и семьи, и угрозы в духе: «Я разорву тебя и твоего ребенка!», «Жизни не дам в этом городе!». Правда, дальше угроз дело не пошло. Но все закончилось грустно: ребенок перешел в другую школу.

Еще одна мамочка считает, что цель у таких родительских чатов другая:

- Я считаю, что все обсуждения в чатах не конструктивны, - озвучила своем мнение в эфире нашей радиостанции слушательница Елена. - Проблема в том, что есть родительский комитет, который часто задает вопросы не для того, чтобы что-то улучшить, а услышать утвердительное согласие на поставленный ими вопрос. У нас была ситуация в прошлом, на Новый год, когда за день до утренника прозвучало предложение купить детям сладости. Мол, педагог хочет, чтобы были сладкие подарки, цена вопроса - 100 рублей с человека. На наши возражения: «Давайте, что-то более достойное». Прозвучал ответ: «Учитель просит, а вам зачем это? Не нравится качество сладкого подарка, просто выбросите его, если не нужен!». И тогда зачем такие чаты?

По наблюдениям одной из мам, масла в огонь родительских чатов добавили пандемия коронавируса и нынешняя экономическая ситуация в стране.

- Люди порой становятся просто неадекватными, - продолжила Ульяна. - На обычное предложение сделать подарок учителю и директору, теперь можно услышать: «Мне хлеба купить не за что, а вы со своими подарками» или «Да чтобы он горел в огне ваш директор».

СВОБОДА В ИНТЕРНЕТЕ РАСТОРМАЖИВАЕТ СКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Вот и возникает вопрос: нужны ли родительские чаты в таком виде? На него ростовский педагог Евгения Змеу ответила нам так:

- Чаты в новых условиях необходимы, потому что поток информации увеличивается и обмен данными архиважен. Но нужны определенные правила. Их задает учитель. Мне повезло, так как не приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Но в нашем родительском чате существуют правила, которые я сразу озвучила. Он существует для обмена информацией, я ее доношу, все получают эти сообщения, но не отвечают. А если возникает вопрос, то он задается и решается уже в личных сообщениях. Если говорить о конфликтных ситуациях в родительских чатах, то здесь больше вопрос к педагогу - насколько он может устанавливать правила общения. Ведь любой чат подразумевает наличие модератора.

По словам ростовского психолога Полины Шаповаловой, при возникновении конфликта, общение лучше переводить в живой режим:

- Если вопросы касаются отдельных учеников, то нужно решать вопрос или с классным руководителем, или с родителями, которых касается данная ситуация. И обсуждать все вживую или, на крайний случай, пообщаться по телефону. Поскольку переписка лишена эмоциональной окраски. А одно и то же послание можно трактовать по-разному и даже с кардинально противоположной стороны.

По мнению главного внештатного психотерапевта минздрава Ростовской области Сергея Выгонского, пандемия усилила наше присутствие в киберпространстве. Но свобода в Интернете нередко приводит к тому, что у человека растормаживаются скрытые комплексы, возникает агрессивность. Вдобавок, интернет - это особая коммуникативная среда, которая сильно меняет психологию человека. Ведь при очном общении можно получить отпор от того, с кем общаешься, а там, во Всемирной паутине, можно продолжать бои до бесконечности.

- Я уверен, что эти чаты не могут быть пущены на самотек, - считает Сергей Иванович. - Там должен быть опытный модератор, который должен обладать навыками психологии. Потому что там, где родители общаются на почве детей, неизбежно возникают конфликты. И тогда родители могут быть запросто втянуты в конфликты детского коллектива.

КСТАТИ

Послушать запись эфира с обсуждение родительских чатов можно здесь.

АЛЛО!

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