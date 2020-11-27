"Настоящий концлагерь": отец ремнем избил дочь за съеденный ночью бутерброд

Все в округе считали семью образцовой. Фото: личный архив героя публикации и Инстаграм депутата Руфата Алескерова

В маленьком городке под Ростовом-на-Дону набирает обороты скандал, случившийся в образцово-показательной приемной семье. Виталий Иванов (имена героев изменены – прим. Ред.) после смерти жены остался один с тремя родными и пятью приемными детьми.

Несмотря на то, что в доме не было больше женщины, мужчина на ура справлялся со своими обязанностями. Детки – всегда чистые, сытые, ухоженные. Летний отдых – ежегодно, либо поездка на Черное море, либо в санаторий. У приемного отца – куча грамот, а недавно власти даже подарили ему «ГАЗель». И вот, как гром среди ясного неба – мужчина избил родную, самую младшую дочь Светочку. Причем, поводом стало то, что девочка ночью открыла холодильник и съела бутерброд.

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

Сейчас полиция и органы опеки выясняют детали этой семейной драмы. Как рассказала источник «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона, ситуация в семье начала нагнетаться с появлением у Виталия любовницы, которая проживала по соседству.

Вначале одинокая женщина с ребенком чисто по-дружески захаживала к вдовцу. Готовила пироги и варила борщи. В общем, удивляла своими кулинарными талантами как могла. А потом Илона и вовсе переехала к Виталию вместе со своей дочкой.

Так и жили все вместе. Однако дети многодетного отца, судя по всему, изрядно раздражали его гражданскую жену.

КОНЦЛАГЕРЬ И КАМЕРА НА КУХНЕ

Ирина плавно начала вводить в доме свои порядки: держала детвору в строгости. Говорят, что и ласкового слова-то ребята от нее не слышали никогда.

Более того, по словам источника издания в правоохранительных органах региона, женщина подначивала против детей и мужа.

- А тот, судя по всему, шел у нее на поводу, - рассказывает источник «Комсомольской правды – Ростов».

Дальше – больше. Илоне не нравилось, по какому распорядку дня жила семья. А именно – отсутствие строго времени приема пищи. И она ввела расписание: завтрак – в семь утра, обед – в час дня, ужин – в шесть вечера. А чтобы все было четко по графику, на кухне установили камеру.

«ОН БИЛ, А ОНА УЛЫБАЛАСЬ»

На днях 10-летняя Света проснулась ночью от голода. Девочка тихо, чтобы не разбудить мачеху (отец в это время была на работе – прим. ред.), прокралась на кухню, открыла холодильник, съела бутерброд и пошла спать.

Но дверь холодильника не прикрыла. Это и обнаружила Илона. Утром, когда муж пришел с работы, женщина первым делом доложила ему об «инциденте». И гражданские супруги провели «расследование». Посмотрели запись с камеры и выяснили, что это сделала Света.

Тогда мужчина схватил ремень и начал бить им девочку по спине.

Судя по следам на теле, он хлестал ее с силой, не сдерживая себя. Потом девочка позже расскажет полиции, что в этот момент «тетя Илона стояла рядом, скрестив руки на груди и улыбалась. Остановить папу она даже не пыталась».

Это шокировало даже видавших виды полицейских. Силовики, привыкшие к строгим формулировкам, так между собой охарактеризовали обстановку в семье: «настоящий концлагерь».

А ЧТО ПОТОМ?

Побои на Светлане заметили родственники со стороны умершей жены Виталия. Они–то и обратились в полицию. Также внимание общественности к этой ситуации привлек и помощник депутата Госдумы Руфат Алескеров. Он разместил сообщение о случившемся на своей странице в «Инстаграм».

Сейчас полиция начала проверку. Свету госпитализировали. Соседи поговаривают, что еще двоих приемных детей отдали в другую семью, третьего скоро передадут новым родителям. 15-летние родные сыновья находятся в реабилитационном центре, а двое приемных 17-летних подростков остались с отцом.

Как пояснил источник издания, все дети без исключения, даже Света, хотят остаться с отцом.

Детвора в один голос говорит о том, что папа хороший. А вот Илону ребята откровенно не любят. Кстати, после этого случая женщина ушла от Виталия.

ШТРАФ ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался и с самим отцом. Он признается, что не знает, что на него нашло.

- Я не пойму, как так сорвался. Мне очень больно. Ведь я искренне люблю детей. Они – моя жизнь. Мне безумно стыдно за свой поступок. Я не могу найти ему объяснение, - говорит Виталий.

Пока не ясно, останутся ли родные дети с отцом или нет. На этапе следствия трудно делать прогнозы. Но сам Виталий твердо уверен в том, что больше никогда не поднимет руку на детвору. А еще он знает, какое желание загадает на Новый год, - воссоединение семьи.

К слову, в донском главке подтвердили, что по факту случившегося начата проверка. Если уголовное дело не возбудят, то мужчине за проступок будет грозить лишь штраф в размере до пяти тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление в полицию написала родственница

- В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее родственник ненадлежащим образом обходится со своими детьми, - рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области. - На данный момент отец восьмерых детей привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка, материалы которой могут быть направлены в региональный Следственный Комитет для принятия процессуального решения».