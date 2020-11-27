Самая большая школа в Ростове-на-Дону появится в «Вересаево»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвсет»

В пятницу, 27 ноября, в Ростов-на-Дону с рабочим визитом прибыли вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Вместе с губернатором региона Василием Голубевым они посетили экорайон «Вересаево». Экскурсию для гостей лично провел генеральный директор компании «Юг Строй Инвест», Почетный строитель России Юрий Иванов.

Известно, что его строительство ведет один из крупнейших застройщиков страны — группа компаний «ЮгСтройИнвест». Строительная компания не однократно удостаивалась престижных федеральных наград, в числе которых знак «Надежный застройщик», звание победителя во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» и другие. И ведет комплексное строительство в трех городах на юге страны - в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В Ростове делегация осмотрела новый микрорайон, который возводится по принципам комплексного строительства. С Маратом Шакирзяновичем обсудили работу в условиях проектного финансирования с применением эскроу-счетов, действующие меры господдержки строительной отрасли и доступность жилья.

«ЮгСтройИнвест» - яркий пример застройщика, у которого снижение ставки по ипотеке привело к увеличению роста продаж. Больше стало строиться. Большее количество людей получили квартиры. Хорошая производительность! Хорошие темпы работы! С точки зрения продаж у вас один из самых лучших показателей в стране! И оперативно строите, и цена относительно не высокая», - отметил вице-премьер Правительства.

Также гости уделили внимание строящимся в «Вересаево» социальным объектам: делегация побывала на строительной площадке большого школьного комплекса на 1 434 мест, в настоящий момент там ведутся строительные и отделочные работы.

Известно, что это будет самая большая школа в Ростове-на-Дону. Социальный объект возводится в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие образования». Завершение строительных работ, которые ведутся высокими темпами, запланировано на май 2021 года. А этим летом в микрорайоне было завершено строительство современного детского сада-яслей на 300 малышей.

Во время экскурсии гостям рассказали, что при строительстве жилья и социальных объектов компания использует весь свой потенциал и многолетний опыт, чтобы возведенные объекты стали настоящим украшением города - качественными, комфортными и современными.