Увеличение прожиточного минимума и помощь многодетным: донские парламентарии приняли важные для жизни региона решения

В Законодательном Собрании Ростовской области приняли ряд поправок. Фото: ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялось 26 заседание парламентской сессии. Депутаты ЗакСобрания приняли областной бюджет в первом чтении, а также утвердили ряд поправок в областное законодательство. Подробности – в нашем материале.

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Итак, основным вопросом повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания стало принятие областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что депутаты тщательно рассмотрели проект бюджета на публичных слушаниях.

Как отметил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности, депутат Андрей Харченко была проведена огромная работа по подготовке проекта бюджета на следующие три года.

- Несмотря на все сложности, с которым столкнулся наш регион в связи с пандемией, удалось сохранить положительную динамику по основным параметрам бюджета. Так, по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на текущий год рост на 2021 год составляет по доходам 7 процентов или 11,5 млрд рублей, по расходам – 4 процента или 7 млрд рублей. Но самое главное, увеличены социальные расходы. Таким образом, мы можем быть уверены, что все обязательства перед нашими гражданами будут выполнены, – прокомментировал Андрей Харченко.

К примеру, на образование в 2021 году запланировано потратить 51 миллиард рублей, что на 13 % больше по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на 2020 год. А на социальную сферу направят 134 миллиарда рублей.

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ

Кроме бюджета, на сессии парламентарии приняли поправок в региональном законодательстве.

Так, будут смягчены условия для получения льготы в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога для многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов. Теперь людям не придется предоставлять сведения о регистрации по месту жительства или пребывания.

Также до 1 марта 2021 года продлевается особый порядок предоставления пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей – без обращения в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры.

Это позволит не только облегчить жизнь людей, но и уменьшит риски распространения коронавиурсной инфекции, ведь теперь можно будет не идти на прием в соцзащиту или в МФЦ.

Также увеличится размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей. В 2021 году с учетом индексации он составит 9 286 рубля.

Стоит также отметить, что в 2021 году возрастет прожиточный минимум у пенсионеров. Он увеличен с 8 965 рублей до 9 445 рублей.

НАЛОГИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКИ

Также изменения коснуться налогоплательщиков, которые делают пожертвования государственным областным и муниципальным библиотекам. Теперь они смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

И – еще одна хорошая новость. До 1 января 2024 года продлят срок действия «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения.

А ЧТО С МОЛОДЕЖЬЮ?

Среди поправок, которые вносили депутаты донского парламента, было уточнение и возрастных рамок молодежи. В проекте федерального закона указано, что молодежью считаются молодые люди до 35 лет. Депутаты Законодательного Собрания предлагают считать до 35 лет включительно. Это принципиальный момент, так как закон предусматривает, в том числе, и меры поддержки для молодежи. Данные уточнения позволят еще большему числу молодых семей, молодых специалистов и талантливой молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О КАПРЕМОНТЕ

Еще одна важная поправка, которую приняли парламентарии, касалась капремонта.

Сейчас в региональную программу капремонта общего имущества не включаются дома признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также дома, в которых менее чем три квартиры. Поправки в региональный закон призваны изменить последнюю норму и не включать в региональную программу капитального ремонта дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

На Дону таких домов насчитывается 228 таких домов, и их техническое состояние – удовлетворительное. Их жителям вернут ранее выплаченные и неиспользованные ежемесячные взносы на капремонт.

Также жители этих домов сами готовы проводить ремонтные работы при необходимости.