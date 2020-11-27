Увеличение прожиточного минимума и помощь многодетным: донские парламентарии приняли важные для жизни региона решения

В Законодательном Собрании Ростовской области приняли ряд поправок. Фото: ЗС РО
В Ростове-на-Дону состоялось 26 заседание парламентской сессии. Депутаты ЗакСобрания приняли областной бюджет в первом чтении, а также утвердили ряд поправок в областное законодательство. Подробности – в нашем материале.
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Итак, основным вопросом повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания стало принятие областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что депутаты тщательно рассмотрели проект бюджета на публичных слушаниях.
Как отметил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности, депутат Андрей Харченко была проведена огромная работа по подготовке проекта бюджета на следующие три года.
- Несмотря на все сложности, с которым столкнулся наш регион в связи с пандемией, удалось сохранить положительную динамику по основным параметрам бюджета. Так, по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на текущий год рост на 2021 год составляет по доходам 7 процентов или 11,5 млрд рублей, по расходам – 4 процента или 7 млрд рублей. Но самое главное, увеличены социальные расходы. Таким образом, мы можем быть уверены, что все обязательства перед нашими гражданами будут выполнены, – прокомментировал Андрей Харченко.
К примеру, на образование в 2021 году запланировано потратить 51 миллиард рублей, что на 13 % больше по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на 2020 год. А на социальную сферу направят 134 миллиарда рублей.
ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ
Кроме бюджета, на сессии парламентарии приняли поправок в региональном законодательстве.
Так, будут смягчены условия для получения льготы в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога для многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов. Теперь людям не придется предоставлять сведения о регистрации по месту жительства или пребывания.
Также до 1 марта 2021 года продлевается особый порядок предоставления пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей – без обращения в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры.
Это позволит не только облегчить жизнь людей, но и уменьшит риски распространения коронавиурсной инфекции, ведь теперь можно будет не идти на прием в соцзащиту или в МФЦ.
Также увеличится размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей. В 2021 году с учетом индексации он составит 9 286 рубля.
Стоит также отметить, что в 2021 году возрастет прожиточный минимум у пенсионеров. Он увеличен с 8 965 рублей до 9 445 рублей.
НАЛОГИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКИ
Также изменения коснуться налогоплательщиков, которые делают пожертвования государственным областным и муниципальным библиотекам. Теперь они смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.
И – еще одна хорошая новость. До 1 января 2024 года продлят срок действия «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения.
А ЧТО С МОЛОДЕЖЬЮ?
Среди поправок, которые вносили депутаты донского парламента, было уточнение и возрастных рамок молодежи. В проекте федерального закона указано, что молодежью считаются молодые люди до 35 лет. Депутаты Законодательного Собрания предлагают считать до 35 лет включительно. Это принципиальный момент, так как закон предусматривает, в том числе, и меры поддержки для молодежи. Данные уточнения позволят еще большему числу молодых семей, молодых специалистов и талантливой молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О КАПРЕМОНТЕ
Еще одна важная поправка, которую приняли парламентарии, касалась капремонта.
Сейчас в региональную программу капремонта общего имущества не включаются дома признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также дома, в которых менее чем три квартиры. Поправки в региональный закон призваны изменить последнюю норму и не включать в региональную программу капитального ремонта дома, в которых имеется менее чем пять квартир.
На Дону таких домов насчитывается 228 таких домов, и их техническое состояние – удовлетворительное. Их жителям вернут ранее выплаченные и неиспользованные ежемесячные взносы на капремонт.
Также жители этих домов сами готовы проводить ремонтные работы при необходимости.