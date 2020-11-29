«Лидеры Дона - 2020»: В Ростовской области названы победители губернаторского конкурса

Фото: из архива Александра Никоненко

Знакомьтесь: Александр Никоненко, предприниматель из Ростова-на-Дону с большим опытом реализации различных проектов с нуля до стопроцентной готовности. В этом году он стал одним из 15 победителей губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020», представив проект «Промышленный вендинг как эффективный инструмент оптимизации, автоматизации, контроля и учета процессов выдачи расходных материалов, инструментов и инвентаря, средств индивидуальной защити и т.д.».

- Предлагаю значительно упростить на производстве выдачу различного инвентаря, расходных материалов и прочих инструментов при одновременном строгом электронном учете того, «кто, что, где брал», - рассказывает Александр Никоненко. - Это позволит оптимизировать расходы и уменьшить так называемое логистическое плечо в несколько раз.

Зачастую на предприятиях сотрудники заказывают нужный инструмент, после чего идет закупка, поставка и отгрузка. На это может уходить до 45 дней. Проект Александра Никоненко полностью меняет классическую схему, сокращая все этапы до минимума, при этом предполагается автоматический контроль поставки и использования товарно-материальных ценностей (НМЦ).

- Представьте большой терминал с множеством ячеек, установленный в производственном помещении. Поставщики загружают сюда товарно-материальные ценности - расходники, инструменты и так далее, а рабочие путем индивидуального доступа их получают, - поясняет предприниматель. - Через специальную программу контролируется поставка, получение и, что важно, качество ТМЦ. Если, к примеру, при стандартной нагрузке диск болгарки стирается не за три недели, а за неделю, это сразу будет видно в программе, соответственно, повод для оргвыводов.

Проект не на бумаге, он уже реализуется, и Ростовская область стала пилотным регионом. Александр Никоненко надеется, что участие в конкурсе и программа наставничества (курировать победителей будут министры регионального правительства) дадут большую дорогу промышленному вендингу на федеральный уровень.

Фото: из архива Татьяны Недоступенко

Знакомьтесь: Татьяна Недоступенко, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом больницы Волгодонска, член правления ассоциации средних медработников Ростовской области, студент президентской программы ЮФУ и магистрант РостГМУ. В нынешнем году она стала одним из победителей губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020», представив социально значимый проект, направленный на сохранение здоровья населения.

- Этот проект долговременный, он подразумевает активное взаимодействие органов власти, муниципалитета, НКО, медицинских организаций в рамках реализации профилактических мероприятий, - рассказывает Татьяна Недоступенко. - Считаю, что победа не только моя заслуга, но и всех тех людей, которые были причастны к этой масштабной работе.

Речь идет об акциях, которые проходили в Волгодонске в последние годы. Они были направлены на профилактику СПИДа, рака молочной железы, туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни. Ведется активная работа по поднятию престижа медицинской сестры: так последние три года проводится профессиональный конкурс. На сегодняшний день в нем участвуют представители медицинских организаций уже семи районов восточной части Ростовской области.

А еще Татьяна Недоступенко одной из первых в донском регионе при поддержке министерства здравоохранения РО начала движение гемодиализа, благодаря чему в городах открылось уже несколько центров.

В рамках полуфинала конкурса «Лидеры Дона - 2020», выполняя задачу по разработке концепции развития Зеленого острова (Ростов-на-Дону), она не отошла от своей профессиональной задачи, предложив использовать территорию в качестве реабилитационной зоны, где жители будут иметь возможность восстанавливать здоровье, в том числе психосоматическое.

Теперь у Татьяны Недоступенко как одного из лидеров будет индивидуальный наставник, который поможет в реализации задуманного.

- Мыслей много, очень хочется помогать людям. Есть наработки по разным направлениям: СПИД, онкология, детская онкогематология, - признается «Лидер Дона - 2020».

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru