Проект сохранения уникальных водных объектов на Дону реализуется совместно с Росводресурсами

В Ростовской области подходят к концу масштабные работы по расчистке русла реки Темерник. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

В Ростовской области подходят к концу масштабные работы по расчистке русла реки Темерник - это часть комплексного плана по оздоровлению бассейна водного объекта. Они проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», значимость которого трудно переоценить.

Что уже конкретно сделано в донском регионе за эти два года, смогли лично увидеть участники пресс-тура, который прошел совместно с представителями Росводресурсов и областного правительства.

Мероприятия по расчистке рек финансируют Росводресурсы. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

- Я видел эту реку, когда еще бегал здесь мальчишкой. Все было заросшее камышом, течения как такового не было. Но сейчас совершенно другое дело: замечательно отработали, - встречает нас житель Северного микрорайона Ростова-на-Дону Владимир Морозов.

Как оказалось, за пару лет специалистам удалось очистить 8,5 километра реки Темерник - от истока до Низового водохранилища в Ростове. В общей сложности рабочие подняли со дна реки более 116 тысяч кубометров донных отложений и свыше девяти тонн крупных предметов! Что касается прибрежной территории, то вдоль устья коммунальщики убрали больше 1 600 аварийных деревьев, а на их месте уже высадили не меньше двух тысяч новых. На оставшихся еще 100 метрах русла реки работы еще завершаются.

Но многие местные жители уже благодарят за результат. Ростовчанин Евгений Азизов рассказал, что раньше на месте теперь уже расчищенного Темерника были болото и камыш, но уже сейчас все кардинально изменилось.

- Появилось еще одно место, где можно отдохнуть, - улыбается он. - Весной и осенью сюда приходят целыми семьями, и людям очень нравится. Природа, красота и свежий воздух. А что еще нужно?

Кроме того, в рамках этого федерального проекта продолжается и расчистка реки Кумшак в Цимлянском районе, откуда извлекли еще больше - почти 148 тысяч кубометров донных отложений, расчистив территорию от тростника и кустарников. Известно, что расчистка только этих двух рек позволит улучшить условия жизни для тысяч жителей нашей области.

Вдоль реки разбить экологический парк с велодорожками и скамейками для гуляющих. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

«ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНО»

Мероприятия по расчистке рек финансируют Росводресурсы. А стоимость работ по экологической реабилитации Темерника составляет 294, 7 млн рублей - это средства и федерального, и областного бюджетов.

За счет последнего в числе прочего капитально отремонтируют гидротехнические сооружения, построят новые очистные для ливневых, сточных вод и канализации. Это, по мнению специалистов, существенно снизит поступление загрязняющих веществ по балке в Темерник.

Поэтому одновременно с расчисткой реки и прибрежной зоны сейчас ведется реконструкция очистных сооружений канализации Аксая, работы уже в завершающей стадии. Планируемый их выход на проектную мощность - первая половина будущего года.

- Важно, что проект реализуется комплексно: ведутся не только мероприятия по расчистке рек и улучшению водообмена, но и осваивается проект по строительству очистных, что в свою очередь позволит снизить антропогенную нагрузку на реку и улучшит качество воды, - поделилась впечатлением от увиденного заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб. - На мой взгляд, реализация этого экологического проекта позволит не только улучшить условия проживания местного населения, но и в целом повысит туристическую привлекательность региона.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

ВЕЛОДОРОЖКИ И БЕЛЫЙ АМУР

Кстати, со временем в Темерник планируют даже выпустить белого амура и толстолоба, а вдоль реки разбить экологический парк с велодорожками и скамейками для гуляющих.

В том, что так и будет, сомневаться не приходится. В этом году началось благоустройство так называемой «первой мили» эко-парка, прибрежной зоны реки - от моста в створе улицы Вавилова вплоть до ростовского зоопарка. В 2020-м некогда заросший камышом пустырь в районе зоосада изменился до неузнаваемости: берег аккуратно расчистили, сделали удобную пешеходную зону, высадили клены и орешники. Все это своими глазами смогли увидеть и участники пресс-тура.

Следующая территория для благоустройства - ростовский парк «Дружба». Он станет своеобразным глотком воздуха для горожан: здесь высадят еще десятки деревьев и кустарников, сделают специальные зоны у воды и велодорожки.

По словам специалистов, в планах и дальнейшее оздоровление бассейна реки Темерник. Так, в следующем году из бюджета Ростовской области выделят деньги на разработку проектно-сметной документации по расчистке притоков реки, расположенных на территории Аксайского района, частично протекающих по территории Щепкинского леса и впадающих в Темерницкий тракт. Проведение таких работ по расчистке поможет предохранить водный объект от вторичного загрязнения.

Первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров рассказал, какая работа ведется. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА ПРОДЛЕНА

- Работа по оздоровлению водных объектов приобретает особое значение с учетом маловодья, которое наблюдается в Ростовской области, начиная с 2007 года, - рассказал первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. - Помимо реки Темерник, в регионе есть множество рек, которые требуют особого внимания. В их числе и река Дон, оздоровление которой сейчас прорабатывается на уровне правительства Российской Федерации.

По словам замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталии Сологуб, расчистка рек - базовое мероприятие, которое дает мощный стимул для развития территории. Росводресурсы оказывают системную финансовую помощь.

- Реализация нацпроекта «Экология» и федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов продлится до 2030 года, - сообщила во время пресс-тура Наталия Александровна. - Поэтому сейчас появляется возможность реализовать и другие важные проекты, направленные на оздоровление рек, в том числе и Ростовской области.

Со временем в Темерник планируют даже выпустить белого амура и толстолоба. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

КСТАТИ

В Ростовской области планируют очистить и другие реки. Так, в этом году стартовали работы на реке Ольховская в Кашарском районе. До 2022 года будет расчищено более 12 километров водоема. На эти цели из федерального бюджета выделят 64,3 миллиона рублей.

В этом году завершаются работы и по разработке проектно-сметной документации по расчистке реки Глубокая в Каменском районе. Планируется расчистить русло протяженностью 30 километров. Для охраны этого водоема из федерального бюджета хотят привлечь 34,8 миллиона рублей.