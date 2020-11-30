Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 1 декабря 2020: что изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 1 декабря 2020: что изменится. Постановление об этом подписал глава региона. Новый документ начнет действовать уже завтра. В частности, сокращается допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах. При этом проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей допускается только при 25-процентном заполнении, работа кинотеатров – при 40-процентном, с равномерной рассадкой зрителей.

- Кроме того, приостановлена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах, - рассказали в региональном правительстве. - Для остальных организаций допуск посетителей на ледовые катки разрешен при наличии зоны катания на одного человека не менее десяти квадратных метров.

Помимо этого с десяти вечера до 7 утра будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехнических изделий. Исключение - театры, театральные и концертные организации. При этом с 1 декабря разрешены ярмарки-продажи хвойных растений.