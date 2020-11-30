Элементы декора планируется установить до 10 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: стало известно, как украсят город. Об этом рассказали в администрации донской столицы 30 ноября.

Чтобы сэкономить бюджет, власти отказались от новых украшений. По городу расставят прошлогодние элементы декора. От некоторых неактуальных пришлось отказаться, например, баннеров и флажков с поздравлениями. Зато в городе снова появятся праздничные фотозоны.

— Прошлогодние элементы декора мы решили распределить по районам города. Мы должны были установить их до 15 декабря. Думаю, сделаем это еще раньше — до 10 декабря, — рассказал начальник управления наружной рекламой Артем Гусельников.

Кроме того, в городе установят девять новогодних елей. Нарядить их планируется 1 декабря. К слову, даже главную городскую елку в этом году покупать не стали. Перед парком имени Максима Горького появится прошлогоднее дерево. Ель обновят с помощью хвойных веток, закупленных на внебюджетные средства парка.

Интересно также, что по городу хотят запустить новогодний трамвай. Сказочные персонажи будут разъезжать по городу на общественном транспорте и поздравлять ростовчан. Трамвай начнет курсировать в 20-х числах декабря.

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