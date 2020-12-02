Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 декабря 2020 года: антирекорд смертности из-за COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 декабря 2020 года: антирекорд смертности из-за COVID-19. Врачи не смогли спасти за минувшие сутки 26 человек с подтвержденным коронавирусом.

В числе погибших оказались: 17 женщин в возрасте от 50 до 89 лет, а также девять мужчин – от 50 до 82 лет. Их лечение осложняли хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. С момента начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1377 человек.

В регионе общее число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 337 человек и на утро 2 декабря составило 40676 человек.

Донские врачи зарегистрировали новых инфицированных в 39 городах и районах региона. Наибольшее число больных коронавирусом по-прежнему в Ростове-на-Дону - 120 человек, а меньше всего в Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Пролетарском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области. Там медики выявили всего по одному случаю заражения коронавирусом.

Полностью вылечить от ковида донским медикам удалось уже 32939 заболевших, в том числе за последние сутки – 268 человек.

Дончанам не следует забывать о необходимости соблюдения противокоронавирусных мер. Люди могут посещать общественные места исключительно в масках и перчатках, им рекомендуют пользоваться санитайзерами, а также избегать мест большого скопления людей.

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