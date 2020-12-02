Отправить посылку по номеру телефона и отследить в приложении: рассказываем о современных сервисах Почты России

Рассказываем о современных сервисах Почты России. Фото: Ольга Ряшнова

Получать письма и посылки на почте в Ростовской области становится все быстрее и проще. Клиенты могут оформлять отправления по номеру телефона, заказывать товары и дистанционно отслеживать доставку через мобильное приложение Почты России. Директор макрорегиона «Южный» и УФПС Ростовской области Андрей Ершов подробно рассказал, какие сервисы доступны клиентам.

БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Чтобы воспользоваться услугами Почты России, теперь необязательно идти в отделение связи, достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение. Среди жителей региона набирают популярность и другие онлайн-сервисы.

- С начала 2020 года спрос на наши онлайн-сервисы вырос более чем на 50%. Так, например, жители региона отправили 425 тысяч писем и посылок, предоформленных и предоплаченных через мобильное приложение Почты России или личный кабинет на сайте компании. За 2020 год более 253 тысяч ростовчан оформили простую электронную подпись, - рассказал Андрей Ершов.

Сократить время помогает и такая услуга, как отправка по номеру телефона. Так, оформляя посылку в приложении, клиенты могут не заполнять данные адресата. Достаточно просто указать номер телефона. Если получатель подключен к данной услуге, его адрес будет автоматически присваиваться к отправлениям из системы. Когда посылку очень ждут, можно использовать ускоренную и экспресс-доставку EMS.

Онлайн-услуги сложно переоценить. Это и экономит время, и комфортно для пользователей: перемещение заказа можно отследить в приложении и получить его быстрее. А в 2020 году появилась услуга по предварительной записи на прием в 114 отделений почтовой связи в Ростовской области. Сроки отправлений по России сократились на два-три дня. А посылку, например, из Китая можно получить через 11 дней.

Отдельные условия созданы и для любителей онлайн-шопинга. Почта России сотрудничает с такими известными площадками, как «АлиЭкспресс», «Авито», а с конца этого года и с Wildberries. Кроме того, через мобильное приложение можно заказать товар с маркетплейса goods.ru.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Почта России активно взаимодействует с предпринимателями. Теперь подключиться к сотрудничеству с логистическим оператором еще проще. Для этого нужно заполнить договор-оферту через сайт otpravka.pochta.ru или в личном кабинете на маркетплейсах. Электронная регистрация по оферте занимает не более 30 минут.

- Интернет-магазины могут воспользоваться фиксированными тарифами и ускоренной доставкой. Удобно, что товары мы принимаем партиями, весь документооборот проходит в электронном формате. Наши бизнес-клиенты смогут значительно расширить сеть выдачи своих заказов, - рассказал Андрей Ершов.

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

В преддверии Нового года почту традиционно ждет горячий период. Многие хотят заказать подарки для родных или порадовать обновкой себя, купить что-то на традиционных распродажах. Поэтому Почта России заранее подготовилась к праздникам.

- Мы полностью укомплектовали штат сотрудников курьерской доставки, сформировали дополнительные мобильные группы для обработки почтовой корреспонденции. С учетом новых автомобилей автопарк курьерской службы в Ростовской области увеличился в 1,5 раза и составил 66 единиц техники. Кроме того, появилось три дополнительных автомобильных маршрута, - пояснил Андрей Ершов.

Для своих клиентов Почта России подготовила и приятные мелочи. 3 декабря в отделениях появятся специальные новогодние марки. Кроме того, можно купить открытки и брендированные подарки - машинки и игрушки. По словам Андрея Ершова, традиционный способ поздравлений до сих пор пользуется спросом. Только в этом году жители Ростовской области отправили по всей стране и миру 50 тысяч открыток.