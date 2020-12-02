Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Плакала и обещала вернуться»: воспитанная в детдоме ростовчанка всю жизнь ищет маму

Ольга не теряет надежды встретиться с самым близким человеком
Светлана ЛИСИЦЫНА
КомментироватьОставить комментарий
Ольга почти 14 лет ищет мать. Фото героя публикации.

Ольга почти 14 лет ищет мать. Фото героя публикации.

38-летняя ростовчанка Ольга Ивасилишина попала в дом малютки младенцем и все детство скиталась по приютам. Уже взрослой женщиной она отбросила обиды и решила найти семью. Однако произошедшая в роддоме история оказалась настоящим детективом. По одним данным, мать Ольги тяжело болела, по другим - роженица вообще не появлялась в больнице.

ВЕКИ МАЗАЛИ ПЕРЦЕМ И ОСОБО НЕ ЦЕРЕМОНИЛИСЬ

Ольга Ивасилишина родилась 23 мая 1983 года в Новочеркасском роддоме. Сразу из больницы девочку отправили в городской Дом малютки. Куда подевалась мама, ребенку никто не объяснял. По неизвестной причине маленькую Олю окрестили сиротой, а ее детство превратилось в вереницу детских домов и чужих взрослых. О некоторых моментах уже повзрослевшая Ольга до сих пор не любит говорить.

— Всю жизнь до 18 лет я провела в разных детских домах. В некоторых с детьми особо не церемонились, могли и наказать. Не дай Бог воспитатель заметит, как ночью перешептываешься с другими детьми. За это могли, например, веки намазать перцем, — рассказывает Ольга.

Яркое воспоминание связано у женщины с Семикаракорском. Однажды зимой четырехлетняя Оля была на прогулке с другими воспитанниками. В какой-то момент она заметила во дворе странную незнакомку. Женщина явно нервничала.

Сейчас женщина уже сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

Сейчас женщина уже сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

— Она подошла ко мне и заплакала. Обещала, что вернется и заберет меня. Эта картинка до сих пор у меня перед глазами. Как она выглядела, помню только смутно. Но я уверена, что это была моя мама, что она была жива, она хотела быть со мной, — уверяет женщина,

В шесть лет девочку отправили в азовский интернат, где она провела лишь год. Из-за дефектов речи Ольга на пять лет попала в специальную школу в Зернограде. Исправив проблемы, она доучилась в азовском интернате, поступила в колледж и стала технологом швейного производства. Всю жизнь женщину мучили воспоминания о маме, тайком навестившую ее в детском доме. Уже будучи взрослой женщиной, она решила выяснить, что же произошло в том новочеркасском роддоме.

ТАКАЯ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Ольга восстанавливала историю как мозаику — из обрывков сведений, чужих и своих воспоминаний. Однако картинка до сих пор не складывается, слишком уж много противоречий, «белых пятен» и пугающих деталей.

Согласно свидетельству о рождении, дочь и мать — почти тезки: первую зовут Ивасилишина Ольга Ивановна, вторую — Ивасилишина Ольга Андреевна. Сейчас Ольге Андреевне может быть далеко за 60 лет, она родилась в 1952 году. Другие биографические данные просто завели женщину в тупик.

Так, в постановлении о лишении родительских прав мать Ольги называют «безвестно отсутствующей». Женщину якобы не смогли найти ни по месту рождения, ни возможного проживания. Вот только искали ее едва ли — место рождения Ольги Андреевны существует только на бумаге.

Ольга на фото из выпускного альбома техникума. Фото героя публикации.

Ольга на фото из выпускного альбома техникума. Фото героя публикации.

— В новочеркасской администрации мне сообщили данные из выписки истории развития новорожденного. Там говорится, что мама родилась в селе Семикаракоры, на улице Кирпичной. Так вот, такого адреса нет и никогда не было. Я общалась с местными из Семикаракорска. Даже старожилы не помнят никакой Ольги Ивасилишиной. Как будто и не было человека с таким именем и фамилией, — удивляется Ольга.

Женщина пробовала искать маму в Новочеркасске. Однако в местном ЗАГСе также нет сведений об Ольге Андреевне. Люди с таким именем в городе не рождались, не женились и не умирали.

БОЛЕЛА И НЕ МОГЛА «ПОТЯНУТЬ» РЕБЕНКА?

Женщина с неохотой вспоминает и другие детали. В той же больничной истории якобы говорится, что мама Ольги страдала тяжелым хроническим заболеванием. Якобы она бы просто не смогла «потянуть» ребенка. При этом кто поставил роженице диагноз, где она лечилась и лечилась ли вообще, остается загадкой.

Путаница в документах в этой истории кажется злой иронией. По записям из той же больницы, роженица по имени Ивасилишина Ольга Андреевна вообще здесь не лежала.

— Честно говоря, я даже не знаю, что из этого правда. Может быть, кто-то неправильно написал ее имя и фамилию. Возможно, ее вообще зовут иначе. Временами я думаю, что она может находиться не в Ростовской области, а в каком-то другом уголке страны. Я подняла документы, перешерстила соцсети, но ответа так и не нашла, — вздыхает Ольга.

Для женщины стали семьей чужие люди. Например, ее воспитательница Нианилла Васильевна. Фото героя публикации.

Для женщины стали семьей чужие люди. Например, ее воспитательница Нианилла Васильевна. Фото героя публикации.

«РОДНАЯ МАТЬ МОЖЕТ ЖИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Ольга сама себя «поставила на ноги»: получила профессию, вышла замуж, родила двоих детей. Семьей для нее стали совершенно чужие люди: воспитатели из зерноградского интерната, их дети и внуки. Казалось бы, у нее все есть, зачем искать еще кого-то? Но женщина объясняет, что делает это не из праздного любопытства.

— Конечно, как любой человек, я хочу узнать свои корни, - пожимает плечами она. - Но это не главное. Не перестаю думать, что моя родная мать может жить в одиночестве и даже болеть. Я просто хотела бы ей помочь. И неважно, что случилось тогда в роддоме.

Интересное

Рекомендуемые