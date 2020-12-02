«Плакала и обещала вернуться»: воспитанная в детдоме ростовчанка всю жизнь ищет маму

Ольга почти 14 лет ищет мать. Фото героя публикации.

38-летняя ростовчанка Ольга Ивасилишина попала в дом малютки младенцем и все детство скиталась по приютам. Уже взрослой женщиной она отбросила обиды и решила найти семью. Однако произошедшая в роддоме история оказалась настоящим детективом. По одним данным, мать Ольги тяжело болела, по другим - роженица вообще не появлялась в больнице.

ВЕКИ МАЗАЛИ ПЕРЦЕМ И ОСОБО НЕ ЦЕРЕМОНИЛИСЬ

Ольга Ивасилишина родилась 23 мая 1983 года в Новочеркасском роддоме. Сразу из больницы девочку отправили в городской Дом малютки. Куда подевалась мама, ребенку никто не объяснял. По неизвестной причине маленькую Олю окрестили сиротой, а ее детство превратилось в вереницу детских домов и чужих взрослых. О некоторых моментах уже повзрослевшая Ольга до сих пор не любит говорить.

— Всю жизнь до 18 лет я провела в разных детских домах. В некоторых с детьми особо не церемонились, могли и наказать. Не дай Бог воспитатель заметит, как ночью перешептываешься с другими детьми. За это могли, например, веки намазать перцем, — рассказывает Ольга.

Яркое воспоминание связано у женщины с Семикаракорском. Однажды зимой четырехлетняя Оля была на прогулке с другими воспитанниками. В какой-то момент она заметила во дворе странную незнакомку. Женщина явно нервничала.

Сейчас женщина уже сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

— Она подошла ко мне и заплакала. Обещала, что вернется и заберет меня. Эта картинка до сих пор у меня перед глазами. Как она выглядела, помню только смутно. Но я уверена, что это была моя мама, что она была жива, она хотела быть со мной, — уверяет женщина,

В шесть лет девочку отправили в азовский интернат, где она провела лишь год. Из-за дефектов речи Ольга на пять лет попала в специальную школу в Зернограде. Исправив проблемы, она доучилась в азовском интернате, поступила в колледж и стала технологом швейного производства. Всю жизнь женщину мучили воспоминания о маме, тайком навестившую ее в детском доме. Уже будучи взрослой женщиной, она решила выяснить, что же произошло в том новочеркасском роддоме.

ТАКАЯ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Ольга восстанавливала историю как мозаику — из обрывков сведений, чужих и своих воспоминаний. Однако картинка до сих пор не складывается, слишком уж много противоречий, «белых пятен» и пугающих деталей.

Согласно свидетельству о рождении, дочь и мать — почти тезки: первую зовут Ивасилишина Ольга Ивановна, вторую — Ивасилишина Ольга Андреевна. Сейчас Ольге Андреевне может быть далеко за 60 лет, она родилась в 1952 году. Другие биографические данные просто завели женщину в тупик.

Так, в постановлении о лишении родительских прав мать Ольги называют «безвестно отсутствующей». Женщину якобы не смогли найти ни по месту рождения, ни возможного проживания. Вот только искали ее едва ли — место рождения Ольги Андреевны существует только на бумаге.

Ольга на фото из выпускного альбома техникума. Фото героя публикации.

— В новочеркасской администрации мне сообщили данные из выписки истории развития новорожденного. Там говорится, что мама родилась в селе Семикаракоры, на улице Кирпичной. Так вот, такого адреса нет и никогда не было. Я общалась с местными из Семикаракорска. Даже старожилы не помнят никакой Ольги Ивасилишиной. Как будто и не было человека с таким именем и фамилией, — удивляется Ольга.

Женщина пробовала искать маму в Новочеркасске. Однако в местном ЗАГСе также нет сведений об Ольге Андреевне. Люди с таким именем в городе не рождались, не женились и не умирали.

БОЛЕЛА И НЕ МОГЛА «ПОТЯНУТЬ» РЕБЕНКА?

Женщина с неохотой вспоминает и другие детали. В той же больничной истории якобы говорится, что мама Ольги страдала тяжелым хроническим заболеванием. Якобы она бы просто не смогла «потянуть» ребенка. При этом кто поставил роженице диагноз, где она лечилась и лечилась ли вообще, остается загадкой.

Путаница в документах в этой истории кажется злой иронией. По записям из той же больницы, роженица по имени Ивасилишина Ольга Андреевна вообще здесь не лежала.

— Честно говоря, я даже не знаю, что из этого правда. Может быть, кто-то неправильно написал ее имя и фамилию. Возможно, ее вообще зовут иначе. Временами я думаю, что она может находиться не в Ростовской области, а в каком-то другом уголке страны. Я подняла документы, перешерстила соцсети, но ответа так и не нашла, — вздыхает Ольга.

Для женщины стали семьей чужие люди. Например, ее воспитательница Нианилла Васильевна. Фото героя публикации.

«РОДНАЯ МАТЬ МОЖЕТ ЖИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Ольга сама себя «поставила на ноги»: получила профессию, вышла замуж, родила двоих детей. Семьей для нее стали совершенно чужие люди: воспитатели из зерноградского интерната, их дети и внуки. Казалось бы, у нее все есть, зачем искать еще кого-то? Но женщина объясняет, что делает это не из праздного любопытства.

— Конечно, как любой человек, я хочу узнать свои корни, - пожимает плечами она. - Но это не главное. Не перестаю думать, что моя родная мать может жить в одиночестве и даже болеть. Я просто хотела бы ей помочь. И неважно, что случилось тогда в роддоме.