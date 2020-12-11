«Лидер Дона - 2020»: Cамые лучшие социальные и бизнес-проекты получат поддержку региональных властей

Фото: из архива Александра Ткачева

Знакомьтесь: Александр Ткачев, заместитель директора по науке НИМИ Донской ГАУ, доктор технических наук. В этом году он стал одним из победителей губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020», представив проект, который связан с его научными интересами.

- Подав заявление на участие в конкурсе, я преследовал одну цель - заявить о возможностях мелиоративной науки и образования, - рассказывает Александр. - В проекте «Разработка цифрового программного комплекса управления водораспределением» предложен способ решения острой задачи непроизводительных сбросов при нарастающей всеобщей нехватке поливной воды в каналах оросительных систем. Использование математических моделей позволяет наиболее корректно выполнять регулирование воды при заданных ограничениях и динамических процессах в каналах. Тема проекта непосредственно связана с тематикой моих научных исследований, имеются публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и WoS, зарегистрированные программы.

По словам ученого, в проекте реализуется методологический подход к реализации внутрихозяйственных планов водопользования и системных планов водораспределения в оросительных системах на основе использования новых знаний в сопутствующих с мелиоративной деятельностью науках (растениеводство, земледелие, антропогенное ландшафтоведение, экология, теория управления, информатизация). Это позволит обосновать и разработать систему методик, реализующих оптимизацию процесса водопользования, и в том числе научно-методических рекомендаций по управлению водораспределением в оросительных системах на основе использования цифровых технологий, что обеспечит рациональное использование водных и энергетических ресурсов и улучшит экологическую обстановку в мелиорированных агроландшафтах.

Внедрение цифрового диспетчерского управления водораспределением в системе оросительных каналов обеспечит надежность и высокое качество принимаемых управленческих решений, полную ликвидацию технических и технологических сбросов и экономию водных ресурсов до 6% от общей подачи на орошение. Экономия водных ресурсов составит в среднем по системам Ростовской области 8,9% от величины забора воды в системы.

- Участие в конкурсе позволило уже на этапах полуфинала и в финальном отборе предлагать технически и научно обоснованные решения при работе над совместными проектами возрождения речных систем Ростовской области, - подчеркивает «Лидер Дона - 2020». - Победа в конкурсе, уверен, позволит приблизить меня к решению глобальной задачи воспитания бережного отношения к тому месту, где мы живем, и сохранению наших, в том числе и водных, ресурсов для последующих поколений.

ОФИЦИАЛЬНО

«Лидеры Дона - 2020» - уникальный по формату конкурс, который имеет статус губернаторского. Он проводится для действующих и потенциальных предпринимателей, активных и инициативных жителей области. В этом году победителями стали 15 жителей Ростовской области. Вот их имена: Максим Алейников, Дарья Алексеева, Евгений Гобузов, Юлия Замыцкова, Олег Милошев, Татьяна Недоступенко, Александр Никоненко, Игорь Борозенцев, Дмитрий Петренко, Вячеслав Пышко, Филипп Савинов, Андрей Самсонов, Андрей Синдеев, Александр Ткачев и Алексей Щебет.

- Теперь «Лидеры Дона - 2020» - участники региональной программы наставничества, они получили право на вхождение в состав координационных и совещательных органов при правительстве Ростовской области и могут продолжить свое обучение в рамках курса mini-MBA, - рассказала Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области. - Также победители конкурса могут воспользоваться льготным займом нашего агентства со ставкой 0,1% и пакетом бесплатных консультаций по юридическим и налоговым вопросам.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru