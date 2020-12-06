Ушла легенда: стало известно, где похоронят Виктора Понедельника

Виктор Понедельник прославился талантливой игрой в футбол. Фото со страницы Анастасии Понедельник в "Фейсбуке"

5 декабря не стало легенды советского и российского футбола. В Москве, на 84-ом году жизни, скончался Виктор Понедельник.

Похоронить его решили в донской столице, на родине. Таково было желание самого Виктора Владимировича.

Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» подтвердила руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

По ее словам, с датой и временем церемонии прощания родственники футболиста пока не определились.

Свои соболезнования родным и близким покойного уже принес руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Ушел из жизни легендарный Виктор Понедельник, почетный гражданин Ростова. Виктор Владимирович был легендой не только советского футбола, его знали и на международном уровне. Знаменитый нападающий был последним из золотого состава команды-чемпионов, которые в 1960-м году выиграли Кубок Европы – первый европейский чемпионат, из представителей золотого поколения футболистов, знающих, что такое победа.

Я выражаю искренние соболезнования родным Виктора Владимировича. Мы будем помнить его, его талант и волю к победе. Виктор Понедельник был и останется легендой ростовского футбола, - написал Алексей Логвиненко на своей странице в «Инстаграм».

Отметим, Виктор Понедельник выступал за «Ростсельмаш» с 1956 по 1958 годы, с 1959 по 1965 годы – за СКА.

С 1960 по 1966 годы провел 29 матчей за сборную СССР, в 1964 году стал вместе с ней серебряным призером чемпионата Европы.

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Друзья запомнили его как прекрасного человека и талантливого футболиста

Ушел из жизни известный ростовчанин, легендарный футболист Виктор Владимирович Понедельник. Он родился за несколько лет до начала Великой Отечественной войны, в субботу, 22 мая 1937 года. Ушел из жизни в 2020 году. Виктор Понедельник скончался в 83 года, пройдя достойный путь.

"Его можно было слушать до бесконечности": Не стало Чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника

Мы собрали воспоминания о нем от тех, кто знал легенду футбола лично

Накануне стало известно о том, что из жизни ушел Виктор Понедельник. Футболиста не стало на 84 году жизни. Об утрате человека-легенды на странице в соцсетях сообщила дочь спортсмена Анастасия. Известно, что футболист последние годы жил в Москве, но этот выдающийся и яркий человек оставил неизгладимое впечатление на многих людей кому посчастливилось с ним встретиться.

"Папочка, покойся с миром": Умер легенда футбола Виктор Понедельник

Об этом сообщила дочь легендарного футболиста

"Папочка, покойся с миром": Умер легенда футбола Виктор Понедельник. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила дочь легендарного футболиста Анастасия. Спортсмена не стало на 84 году жизни. Под постом об уходе Чемпиона Европы 1960 года уже сотни комментариев с соболезнованиями. Многие вспоминают о том, чем запомнился им Виктор Владимирович.