Пожар в павильоне пиротехники Ростов-на-Дону 6 декабря 2020: названа предварительная причина

Так выглядит пепелище с высоты. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Пожар в павильоне пиротехники Ростов-на-Дону 6 декабря 2020: спасатели озвучили предварительную причину пожара на складе с пиротехникой. По данным МЧС, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки. Но точно причина будет известна после экспертизы. На данный момент пожар на двух участках локализован, на третьем участке идет разведка.

Отметим, крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону утром 6 декабря.

Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Огонь быстро распространился, в итоге площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

- Тушение разбито на четыре боевых участка, направленных на недопущение распространения пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС. – Для борьба с огнем было проложено пять магистральных линий. Объявлен сбор личного состава - трех пожарно-спасательных гарнизонов - Новочеркасского, Аксайского и Ростовского, а также специализированная пожарно-спасательная часть.

В итоге с пожаром боролись почти пять часов. В борьбе с пламенем принимают участие 446 человек. На месте работали 114 спецмашин. Для того, чтобы контролировать ситуацию, был задействован квадрокоптер.

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