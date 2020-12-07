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Общество

Форель под шубой и фаршированные кальмары: Рецепты новогодних блюд для худеющих

Ростовский диетолог предложила простые, вкусные и, главное, низкокалорийные угощения для праздничного стола
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Привычные новогодние блюда могут стать испытанием для организма.

Привычные новогодние блюда могут стать испытанием для организма.

Фото: Тимур ХАНОВ

Диетолог Ольга Базовая уже несколько лет помогает ростовчанкам похудеть без вреда для здоровья. Женщина проповедует правильное питание всегда и везде — даже на праздничных торжествах. Специалист рассказала, как сделать новогодний стол вкусным и полезным: чем заменить «майонезные салаты» и жирные мясные деликатесы.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ НЕВКУСНЫЙ

В теме похудения Ольга — не случайный человек. Когда-то женщина сама страдала от лишнего веса, носила одежду плюс сайз и хотела стать стройной красавицей. И мечта сбылась: девушка сбросила десятки килограммов, а заодно и несколько лет. Сейчас сложно поверить в то, что диетологу 38 лет.

Главный секрет Ольги Базовой — следить за своим питанием. Диетолог регулярно рассказывает в своем блоге о правильном рационе и делится полезными рецептами. По мнению Ольги, исключений делать нельзя даже в праздники. Напротив, застолье может стать настоящим испытанием для организма и вскоре напомнить о себе парой — тройкой килограммов.

— Только в новогоднюю ночь каждый потребляет около трех тысяч калорий. Не стоит забывать, что 1 января мы все эти блюда обычно доедаем. Если же выбрать правильные рецепты, риск поправить будет намного меньше. Тем более, что низкокалорийное блюдо может быть вкусным, — считает Ольга.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МАЙОНЕЗА

Самый простой способ сделать новогодний стол «легче» — исключить майонез. В некоторых блюдах калорийный соус можно заменить на сметану, а от других лучше просто отказаться. Много смекалки для этого не потребуется, зато желудок и печень скажут на утро «спасибо».

Другое дело, если вы переживаете из-за лишних килограммов после праздников.

Каждый год Ольга и ее напарница Алиса составляют новогоднее меню. Они ищут интересные рецепты, скрупулезно высчитывают калории и пробуют блюда на вкус.

— На составление каждого меню уходит полторы недели. Блюдо должно быть вкусным, низкокалорийным и простым в приготовлении. Иногда считаешь калории, а их там гораздо больше, чем заявлено. А бывает, что блюдо сложно приготовить, но вкус его не впечатляет. Иногда заменяем некоторые ингредиенты.

По просьбе «Комсомольской правды» Ольга подобрала несколько вариантов закусок и горячих блюд. Все они не добавят килограммы и при этом удивят вкусом.

ЗАКУСКИ

«ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ» — 380 ККАЛ

Состав: творог 5% - 200 гр.; сметана – 1 с.л.; оливки зеленые – 40 гр.; укроп – 50-70 гр.; чеснок, соль, специи по вкусу.

Творог нужно смешать со сметаной, чесноком, солью, специями. Укроп порубите максимально мелко. Сделайте шарики из творога с оливкой внутри, обваляйте их в укропе и уберите в холодильник на два часа. Подавайте закуску холодной.

«КУРИНЫЙ РУЛЕТ» — 1600 ккал

Состав: филе куриное - 800 гр., шпинат заморозка – 200 гр.; творог 5% – 200 гр.; грецкие орехи ядра – 50 гр.; кефир обезжиренный – 100 мл.; соевый соус – 2 ст.л.; чеснок, соль, специи по вкусу

Филе куриное, не разрезая на куски, отбейте хорошо молотком и замаринуйте на час в кефире, чесноке, соевом соусе, специях. После этого посолите филе. Из шпината, мелко рубленных орехов и творога сделайте начинку. Распределите начинку по филе, сверните рулет, закрепите его нитью и выпекайте в духовке до готовности. Подавайте холодным, порезанным на 100 гр: 128 ккал колесиками в виде колбаски.

«ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ» — 450 ККАЛ

Состав: творог 5% - 150 гр.; помидоры небольшие – 400 гр.; шампиньоны – 200 гр.; сметана 10%-15% - 1 ст.л.; лук репчатый – 1 небольшая луковица; масло растительное для жарки – 1 ч.л.; чеснок, соль, зелень – по вкусу

Помидоры помойте, обсушите полотенцем, обрежьте сверху шляпки и ложкой удалите сердцевинки, оставив в виде чашечки. Шампиньоны и лук мелко порежьте на 1 ч.л. растит.масла до готовности. Смешайте шампиньоны, творог, сметану, зелень, чеснок и начините помидоры. Сверху можно накрыть крышечками по желанию.

«ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА» — 500 ККАЛ

Состав: яйца куриные крупные - 5 шт.; соленый огурец – 1 шт.; филе сельди с/с – 50 гр.; укроп – 50 гр.; чеснок, соль, специи по вкусу.

Отварите вкрутую яйца, очистите, разрежьте на половинки, выньте желтки. Блендером перетрите желтки, огурец, сельдь, укроп. Начинку уложите в половинки яиц.

ФАРШИРОВАННЫЙ КАЛЬМАР — 790 ККАЛ

Состав: тушки кальмара небольшие - 400 гр.; яйцо куриное – 3 шт.; перец болгарский большой красный – 1 шт.; брынза (или другой соленый сыр не более 40% жирности) – 50 гр.; йогурт натуральный – 1 ст.л., чеснок, соль, специи по вкусу.

Отварите кальмары в течение 2-3 минут. остудите. Яйца и брынзу натрите на терке, перец порубите небольшими кубиками. Смешайте ингредиенты, добавьте йогурт, чеснок, зелень. Начините тушки и подавайте холодными.

ГОРЯЧЕЕ

ИНДЕЙКА ПОД СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ — 1185 ККАЛ

Состав: филе индейки - 400 гр.; тунец консервированный в собственном соку – 100 гр.; яйца – 3 шт.; мед – 1 ст.л.; масло оливковое – 1 ст.л.; горчица – 1 ст.л.; каперсы – 50 гр.; кинза несколько веточек.

Филе порежьте на порционные куски, обмажьте слегка с помощью кисти оливковым маслом и медом, заверните в пергаментную бумагу и обжарьте с двух сторон на антипригарной сковороде без масла.

Для соуса отделите белки от желтков — используем 1 желток и 3 белка. Посолите, добавьте горчицу. Соус взбейте блендером, постепенно тонкой струйкой вливая оливковое масло. Затем добавьте консервированного тунца, каперсы и порубленную кинзу, еще раз взбейте блендером. Полейте индейку соусом и подавайте.

ТЕЛЯТИНА С ИМБИРЕМ И ЧЕРРИ — 678 ККАЛ

Состав: телятина - 400 гр.; перец болгарский красный сладкий – 2 шт.; лимон – 1 шт.; помидоры черри – 300 гр.; оливковое масло - 1 ст.л.; соевый соус - 1 ст.л.; корень имбиря – 1 шт.; базилик – несколько веточек; чеснок, соль, специи по вкусу

Нарежьте телятину и болгарский перец ломтиками. Натрите имбирь на терке, отожмите сок и добавьте к мясу. Измельчите душистый горошек и обжариваем на оливковом масле. Добавьте соевый соус, мясо, болгарский перец и обжарьте 5 минут. Добавьте помидоры черри. Выложите телятину на блюдо. Посыпьте цедрой лимона и нарезанным базиликом. Полейте мясо смесью соевого масла и лимонного сока.

ФАРШИРОВАННАЯ ЩУКА — 786 ККАЛ

Состав: тушка щуки или судака - 1 шт. (500 -600 гр.); яйцо куриное – 1 шт.; перец болгарский большой красный – 1 шт.; морковь – 1 шт.; лук репчатый – 1 шт.; шампиньоны – 200 гр.; сметана 15% – 100 гр.; чеснок, соль, специи по вкусу.

Рыбу разрежьте не вдоль, а поперек, возле головы. Через это отверстие мы вытягиваем все внутренности. Чтобы легко отчистить шкуру, поместите щуку в морозильник на несколько часов. После заморозки ожидаем около получаса, чтобы само мясо осталось замороженным, а шкура слегка подмерзшей. Деревянным молотком отбейте рыбу.

Поддев ножом, аккуратно освободите щуку от шкуры до начала хвоста. Очистите кожу от остатков мяса и выверните обратно. Мясо отделите от костей и пропустите его через мясорубку. Порежьте овощи и обжарьте их до полуготовности с мясом щуки. В начинку добавьте сырое яйцо, 50 гр. сметаны, посолите, поперчите. Набейте шкуру начинкой. Смажьте рыбу остатком сметаны. Запекайте в фольге при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Раскройте фольгу подрумяньте.

ФИЛЕ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ — 1530 ККАЛ

Состав: филе куриное - 600 гр.; сливки 10% – 200 гр.; кешью – 100 гр.; куркума - 10 гр.; чеснок, соль, зелень – по вкусу.

Обжарьте кешью. Орехи и чеснок, зелень, измельчите блендером с добавлением 1 ч.л. оливкового масла. Грудку обжарьте на сковороде «гриль» с двух сторон без масла. Форму для выпекания смажьте растительным маслом, выложите обжаренное мясо

Для соуса смешайте сливки 10%, куркуму и подготовленное песто. Смажьте соусом филе и запекайте, при температуре 180-190 градусов в течение 30 минут.

ФОРЕЛЬ ПОД ШУБОЙ — 1230 ККАЛ

Состав: филе форели - 600 гр.; сметана 15% – 60 гр.; помидоры – 2 шт.; лук репчатый – 1 шт.; сыр Российский – 50 гр.; чеснок, соль, специи по вкусу

Рыбное филе разрежьте на 3 порции, положите их в форму для запекания, слегка положите и поперчите. Разложите на рыбе тонкие ломтики томатов и предварительно замаринованный в уксусе, мелко порезанный лук. Покройте красную рыбу «шубой» из сметаны и специй. Поставьте форму с рыбой в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. За 5 минут до конца посыпьте тертым сыром.

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