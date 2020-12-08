Маршрутка с пассажирами попала в аварию в Ростовской области

Машины получили серьезные механические повреждения

Во вторник, 8 декабря, на втором километре трассы Ростов-Новошахтинск около 13:20 произошла авария с участие маршрутки и грузовика.

По предварительной информации, 38-летний водитель "Мерседеса" не смог выбрать безопасную дистанцию, чтобы избежать аварии. Он выехал на полосу встречного движения.

Удар пришелся в строну на кабины водителя маршрутки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

- Водитель большегруза столкнулся с маршруткой "Луидор", которая следовала по направлению Родионово-Несветайская - Ростов, - отметили в региональном УГИБДД. - Ею управлял 51-летний водитель. В это время в салоне находились восемь пассажиров. В результате аварии пострадал водитель маршрутки.

У маршрутки и грузовика разбиты бамперы, лобовые стекла и одна из дверей.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

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