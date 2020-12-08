Мистика, интуиция и природный дар: ростовчанка Ирина Игнатенко рассказала, как стала ведьмой

Ирина Игнатенко не представляет свою жизнь иной. Фото: предоставлено телеканалом

Магические способности повлияли на судьбу ростовчанки Ирины Игнатенко. С раннего детства с помощью дара она гадала, целила и предсказывала людям будущее. О любимых обрядах, сложностях жизни современной ведьмы в большом городе и кармической расплате за сверхъестественные обряды она рассказала ростовской «Комсомолке».

О ЖИЗНИ ВЕДЬМЫ В ГОРОДЕ

Длинные черные, как смоль волосы, необычная одежда и пронизывающий взгляд - такой видится зрителям ростовская участница шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко. Девушка признается, что не представляет свою жизнь в городе. Ей по душе природа с ее красивейшими лесами, полями, реками и горами. Именно за пределами шумных мегаполисов она черпает мистическую энергию.

- Я не понимаю прилагательного «городская» по отношению к ведьме. В городе костров не пожечь. Я придерживаюсь мест жительства, связанных с лесами, реками, горами. Это места силы - это места жизни, - делится она.

По ее словам, в городе она жила лишь в детстве. Родной Ростов-на-Дону остался в ее памяти радужным, теплым, душевным и ярким.

Магические практики забирают много энергии у молодой ведьмы. К счастью, восстановить силы Ирине Игнатенко удается с помощью ритуальных практик. За все проведенные обряды ростовчанка платит своим здоровьем, поэтому брать вознаграждение за помощь она не считает зазорным.

Обладательницу необычных способностей расстраивает, что люди, нуждающиеся в помощи, часто попадают к шарлатанам. Погруженные в свою беду женщины и мужчины даже не спрашивают ничего о себе, что является большой ошибкой. В случае, если человек причисляет себя к числу обладателей сверхъестественных способностей, но не может назвать простые факты из жизни обратившегося человека, то бежать от такого шарлатана нужно без оглядки

Больше всего ростовчанке нравится работать с любовной магией. Фото: предоставлено телеканалом

В МАГИИ НЕТ МЕСТА СЕМЬЕ

Родители и близкие люди относятся с пониманием к делу всей жизни Ирины, ведь все началось с необычных способностей отца Игнатенко. Он работал с энергетическими практиками, плотно изучая целительство и псипространство. Бабушка же всегда была верна первоосновам.

- Мой дар пришел через боль. И первая из моих способностей – ясновидение - открылось в шесть лет. Я предсказала смерть отца, - вспомнила с грустью ростовчанка. - Сейчас магия - это мое личное пространство. Тут нет места семье, ее отношению и мнению.

Сердце ростовской ведьмы Ирины Игнатенко занято. Она давно уже замужем. В личной жизни пользуется исключительно природным обаянием и не привлекает магию.

К слову, Ирина уже во второй раз покоряет шоу. В этом году она уверенно идет к финалу, где оказалась и в прошлый раз. Ей предстоит обойти сильных соперников - Марьяну Романову и Олега Шепса. Удастся ли ей получить кубок победительницы? Об этом станет известно уже совсем скоро.

Ведьма из Ростова запомнилась многим зрителям мистического телепроекта. Фото: предоставлено телеканалом

ДОСЛОВНО

«Люди часто идут с болью»

- Какие у Вас самые любимые ритуалы?

- Больше все мне нравится любовная магия. Постоянно провожу церемониальную магию, дары ношу. Мне нравится все, что связано с моим делом.

- С чем люди чаще приходят? И всем ли можно помочь?

- Люди часто идут с болью, причиненной другими людьми. Помочь можно всем, кто не потерял веру.

- Как Вам удается быть красивой - это магия или что-то другое?

- Красота - это труд над собой, это постоянная работа и любовь к себе. Для меня необходимо соответствие тому, что прячется внутри.

- Пугает ли людей Ваш образ в жизни, ведь Вы и по городу ходите в необычных нарядах?

- Мой образ жизни пугает простых людей. Среди людей мне тесно и воздуха мало. Я живу отдельно от мира, мой дом стоит на берегу реки в лесу. Тихо, спокойно, силы много. Я хожу по городу редко, и хожу в том, в чем мне комфортно. А на мнение окружающих мне совершенно ровно внутри.

- Дайте советы, как не нарваться на шарлатана. Как понять, что перед человеком мошенник, который не обладает сверхспособностями?

- Прежде чем прийти к магу, проверьте его диагностикой. Задайте вопросы, ответы на которые знаете только вы.

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