Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 декабря 2020 года: число жертв в области перевалило за 1,5 тысячи

Подтвердилась смерть от ковида еще 26 зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону прирост зарегистрированных заболевших за сутки составил 130 человек. Всего в Ростовской области инфекция выявлена медиками у еще 368 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 42 785.

Большинство новых заболевших, 40,7 %, составляют люди от 46 до 65 лет. 34 % — в возрасте от 18 до 45 лет. 14,7 % зараженных — пожилые от 66 до 79 лет; 4,9% — старше 80 лет; 5,7% — дети.

Лечение в стационарах получают 2 377 пациентов. Состояние 225 человек оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки выздоровели 168 заболевших. За весь период вылечились от коронавируса 34 616 жителей.

Подтвердилась смерть от ковида еще 26 зараженных. Среди них — 12 женщин в возрасте от 62 до 95 лет и 14 мужчин от 49 до 91 года. У всех были диагностированы хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические нарушения. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1 522 человека.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM