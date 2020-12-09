Ростовские следователи ищут виновных в краже аппаратуры из самолета на миллион рублей

Самолет проходил техобслуживание в Таганроге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дерзкую кражу аппаратуры на миллион рублей с борта лайнера расследуют в Ростовской области. Прямо из салона самолета неизвестные украли дорогую радиоаппаратуру.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога. Там сообщили о том, что из воздушного судна ИЛ-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более миллиона рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следователи выясняют то, как на аэродроме оказались посторонние люди. Как стало известно "Комсомольской правде-Ростов" из собственных источников, неизвестным удалось вскрыть люк воздушного судна и вынести оттуда 39 блоков радиостанций и пять радиоплат. Однако прочие бортовые приборы навигации злоумышленники по какой-то причине не взяли.

Сумма нанесенного ущерба превышает миллион рублей.

Известно, что сотрудниками Следственного управления УМВД России по городу Таганрогу было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам, если их найдут и дело дойдет до суда, грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время на территории таганрогского аэропорта проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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