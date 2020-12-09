«Лидеры Дона - 2020»: самые лучшие социальные и бизнес-проекты получат поддержку региональных властей

Фото: из архива Алексея Щебета.

Знакомьтесь: Дмитрий Петренко из Ростова-на-Дону. Предприниматель, меценат, общественный деятель, победитель кадрового конкурса «Губернаторский резерв» (г. Астрахань). В этом году Дмитрий вошел в число «Лидеров Дона - 2020», представив социально ориентированный бизнес-проект.

- В свое время мне попалась информация о труднодоступности десятков малонаселенных хуторов и сел Ростовской области, - рассказывает Дмитрий. - Сел в машину и поехал. Увидел картину, которая несколько удручила: сельские жители, получающие заработную плату в разы меньшую, нежели городские, прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить себя продуктовым набором. Вскоре на экспериментальный маршрут по Азовскому району вышел «магазин на колесах» - автобус, где есть не только товары с минимальной наценкой (на уровне города), но и терминал для оплаты коммунальных услуг.

Другой, не менее интересный проект Дмитрия Петренко - остановочные павильоны с большим функционалом - рассчитан на большие города.

- Сегодня, когда активно развиваются цифровые технологии, остановочный павильон не должен быть только таковым. Мой проект - комплексы, где есть возможность выпить кофе или чай, обработать руки санитайзером, отследить на цифровом панно передвижение нужного автобуса, при необходимости зарядить гаджет, воспользоваться

Wi-Fi. Мои единомышленники также добавили озеленение фасада помещения, в том числе вертикальное, что может стать особой фишкой остановок Ростова, - рассказывает Дмитрий. - При этом предусмотрены серьезные преференции бизнесу, который туда зайдет (к примеру, банк, кафе или что-то, востребованное именно в этом районе).

Фото: из архива Дмитрия Петренко

Дмитрий Петренко надеется, что этот проект оценят наставники (всем победителям конкурса «Лидеры Дона - 2020» обещали поддержку региональных властей), а также на его дальнейшую реализацию.

- Для меня и моих единомышленников важными являются социальные ориентиры, поэтому при разработке концепта было уделено особое внимание комфортному нахождению маломобильных жителей донской столицы, - подчеркивает предприниматель.

Знакомьтесь: Алексей Щебет, руководитель отдела разработки ООО «Джоин», специалист по IT-технологиям с более чем десятилетним стажем. В этом году стал одним из «Лидеров Дона». Как признается сам победитель, для него это была проба собственных сил и знаний.

- Наверное, старт получился хорошим. У меня не было предпринимательского опыта, а лидерский в основном связан с реализацией проектов автоматизации для бизнеса и руководством командами разработчиков, в котором предпочитаю использовать Agile-методики, - признается Алексей. - Выступил экспертом на региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв», остановился в шаге от полуфинала «Лидеров России», продолжил участие в марафоне «Лидеры меняют мир», ну и - «Лидеры Дона - 2020».

Во время конкурсных этапов Алексей Щебет познакомился с большим количеством интересных, открытых, амбициозных и разносторонних людей, что подстегнуло и его самого.

- Пожалуй, важнейший для меня результат - общение и сохранение связей с другими участниками конкурса, - подчеркивает «Лидер Дона». - Со многими продолжаю общаться, обсуждать идеи, обмениваться опытом. Очень надеюсь, что главным результатом этого конкурса будет формирование лидерского сообщества, которое сможет приносить пользу нашему региону, реализуя самые амбициозные проекты.

Это сообщество только в стадии формирования, но уже ясно: губернаторский конкурс действительно сплотил жителей Ростовской области, которые хотят двигаться вперед, готовы развивать проекты и работать в команде.

- К примеру, с одним из победителей - Андреем Синдеевым - сейчас прорабатываем проект «Моя вода», который призван повысить доступность недорогой и качественной питьевой воды, - говорит Алексей. - Какие цели на год? Успеть все! Продолжить успешно реализовывать проекты автоматизации со своей командой, закончить обучение управлению цифровой трансформацией, которое сейчас прохожу, запустить проект «Моя вода». И, конечно же, активно участвовать в проектах лидерского сообщества Дона.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru