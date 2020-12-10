Жестокое убийство ростовского ресторатора раскрыли через пять лет

Убийство удалось раскрыть спустя годы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России заявил о раскрытии одного из самых громких ростовских уголовных дел современности – жестокого убийства ростовского предпринимателя, одного из владельцев популярного ресторана на левом берегу Дона.

ОБРЕЗЫ И ЛЕСТНИЦА

Дерзкое нападение на семью ростовского ресторатора произошло в ночь на 5 октября еще пять лет назад. Бандиты, вооружившись обрезом винтовки Мосина, пистолетом «Град Пауэр Т12» и холодным оружием прибыли к дому предпринимателя в переулке Казбекском в Ростове-на-Дону. С помощью принесенной с собой лестницы они перелезли через забор и стали ждать возвращения хозяев, которые в это время отправились провожать своих гостей аэропорт.

- Как только хозяин дома приехал, злоумышленники набросились на него. Связали его и членов его семьи, - рассказали следователи. - Угрожая оружием, стали требовать деньги и ценности. Добычей нападавших стали 4,6 миллиона рублей. Покидая место преступления, нелюди бросили избитого и связанного предпринимателя в бассейн. В результате, мужчина погиб.

Долгое время это преступление считалось «глухарем». Но родные убитого ресторатора побывали на личном приеме у председателя Следственного комитета России. И это уголовное дело передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат следкома.

УТОПИЛИ В БАССЕЙНЕ

И вот теперь Главное следственное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России сообщило, что обвинение в разбойном нападении на дом ростовского ресторатора и в его убийстве предъявлено сразу троим. Они входили в состав банды, действовавшей на территории Ростовской области почти год.

К слову, преступная троица была задержана давно и даже отбывала наказания в местах лишения свободы за другие свои криминальные «подвиги» - нападения на банки и ювелирные магазины. Но потом появились факты, позволившие привлечь их к ответственности и за расправу над ресторатором. В частности, в другом регионе был обнаружен похищенный из дома бизнесмена предмет, проданный та одним из участников этой банды.

Сейчас дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

Примечательно, что под суд пойдут только двое участников банды, ее главарь умер в колонии еще два года назад.