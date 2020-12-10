"Мы не видели расскаянья в его глазах": Приговор по делу "Синей бороды" вынесут 11 декабря

В Ростовском областном суде должны вынести приговор бывшему адвокату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 декабря в Ростовском областном суде должны вынести приговор бывшему ростовскому адвокату, которого коллегия присяжных заседателей единогласно уже признала виновным в убийстве с особой жестокостью одной из своих бывших жен и в организации поджога машины другой своей экс-супруги. На скамье подсудимых и его знакомый, помогавший скрыть одно преступление и выполнить другое.

ЖЕНЫ АДВОКАТА

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», это самое громкое уголовное дело последних лет, получило такое название - "дело Синей бороды" - потому, что у ростовского адвоката было четыре жены. Так, первая, родившая Валентину (имена изменены, - прим. автр.) сына, исчезла без вести еще десять лет назад при весьма странных обстоятельствах. Вышла с работы из офиса на проспекте Буденновском, но домой так и не вернулась. Ее поиски не увенчались успехом, а судьба женщины до сих пор не ясна…

Вскоре адвокат женился на другой женщине. Познакомился с ней в травмпункте, куда молодая женщина обратилась с травмой ноги после того, как на нее наехала машина. Знакомство быстро переросло в отношения и в брак. Анна тоже родила сына. И как родного воспитывала сына Валентина от первого брака. Но семейная жизнь не заладилась из-за постоянных семейных ссор. Родные женщины рассказали в суде, что зять поднимал на нее руку… В итоге, женщина приняла решение с ним расстаться.

После расставания, адвокат вновь женился, а потом еще раз. И следующие две жены тоже родили ему сыновей. Но браки снова не устояли - причины были прежними: семейные скандалы. Экс-супруги утверждали, что у Валентина - невыносимый характер.

ЖЕСТОКАЯ РАСПРАВА

Все это могло бы так и остаться личным делом адвоката и его женщин. Но в январе прошлого года Ростов шокировало жестокое убийство второй жены адвоката, с которой он в последнее время сошелся вновь. 34-летняя женщина бесследно пропала. Тревогу забили ее родители. Они знали, что дочь не могла куда-то уехать, не предупредив их, и оставить надолго сына. мать и отец знали: между ней и адвокатом вновь начались скандалы.

Следственный комитет возбудил головное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что в тот вечер Анна уехала на машине с заехавшим за ней Валентином. Согласно версии следствия, супруги заехали в гараж знакомого адвоката, а в салоне автомобиля Валентин молоткой несколько раз ударил жену по голове. Потом, поняв, что она еще жива, затолкал кляп в горло, чтобы та все же скончалась от удушья. Чтобы тело невозможно было узнать, в помощь подвернулась газовая горелки. Вместе с сообщником он вывез жертву и закопал в Щепкинском лесу. Там ее женщину и нашли.

Почти сразу же адвокат был лишен своего статуса. Но вину он категорически не признает до сих пор. А вот его приятель признался в соучастии и рассказал, как все было, по его версии. И 25 ноября коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала доказанными все события, описанные в обвинительном заключении. Подсудимые были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО «СИНЕЙ БОРОДЫ»

На днях, 9 декабря, Валентину было предоставлено право последнего слова перед приговором. Но ни родители погибшей Анны, ни одна из бывших жен, присутствовавшие на этом заседании, в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов» подчеркнули, что не увидели ни тени раскаяния в его глазах.

Экс-адвокат читал все по тетрадке. Вину свою не признал. И равнодушно извинился перед родителями убитой жены, за то, что они страдали.

- Мы не видели раскаяния в его глазах! Более того, он еще и поставил себя на одну ступень с нами, потерявшими из-за него дочь! - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мама погибшей ростовчанки. - Он заявил, мол, понимает, мы перенесли эмоциональное потрясение. Но, тут же подчеркнул, дескать, он же тоже страдал, и родители его страдали… На суде стал говорить, что у него четверо сыновей, и что он хочет успеть их воспитать сам. Но разве же он сам не поломал им судьбу, лишив нашего внука матери! Мы попросили у суда назначить ему пожизненное лишение свободы.

В свою очередь прокурор попросил у суда для Валентина наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Каков в итоге будет приговор суда по этому громкому уголовному делу, узнаем уже в пятницу, 11 декабря.