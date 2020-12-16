«Лидер Дона - 2020» Вячеслав Пышко: Я стандартный гражданин - мне не все равно

Фото: из архива Вячеслава Пышко

Знакомьтесь: Вячеслав Пышко из Ростова-на-Дону, председатель СД ГК «САДКО», директор ООО «Методологическое агентство стратегии территорий». За его плечами внедрение десятков проектов и инновационных технологий. В нынешнем году он стал одним из лидеров губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020».

- Я стандартный гражданин - мне не все равно, - говорит Вячеслав. - Последние десять лет активно участвую в различных социально ориентированных проектах, некоторые, сформированные с моим участием, стали одними из самых крупных в масштабах ЮФО и России. С коллегами и партнерами в команде выпустили ряд значимых программ отраслевого и инфраструктурного развития. Твердо уверен в реализации проектов, за которые берусь.

Во время конкурса «Лидеры Дона - 2020» Вячеслав Пышко выступил с социально ориентированным проектом «Система управления сельскими территориями». По сути это новый подход к развитию села. Предприниматель и общественник предложил создать на территории муниципальных образований (МО) коммерческие структуры с организационно-правовой формой - публичное акционерное общество (ПАО), главная задача которых - эффективная реализация проектов и грамотное управление собственностью, природными и людскими ресурсами. Важная деталь - доля собственности муниципального образования в компании должна составлять не менее 50% + 1 акция, то есть последнее слово всегда остается за администрацией и населением. А кадры? Кадры найдутся из числа тех же «Лидеров Дона».

- Это может обеспечить эффективное управление муниципальной собственностью, природными и людскими ресурсами, - считает Вячеслав Пышко.

Этот проект оценили не только члены жюри губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020», сегодня он входит в Топ-1000 проектов конкурса «Сильные идеи для нового времени» АСИ.

- Конечно, я не жалею, что принял решение подать заявку на конкурс. Пока участие в конкурсе дало только победу и надежду, что кому-то еще «невсеравно», - подчеркивает «Лидер Дона - 2020».

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс «Лидеры Дона - 2020» проводился в Ростовской области в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на площадках регионального центра «Мой бизнес» и «Точка кипения».

Конкурсанты прошли жесткий отбор: из более чем 7 500 участников онлайн-марафона всего 200 прошли в полуфиналы, где им пришлось соревноваться в управленческих играх. Судейский совет конкурса определил 15 победителей. Вот их имена: Максим Алейников, Дарья Алексеева, Евгений Гобузов, Юлия Замыцкова, Олег Милушев, Татьяна Недоступенко, Александр Никоненко, Игорь Борозенцев, Дмитрий Петренко, Вячеслав Пышко, Филипп Савинов, Андрей Самсонов, Андрей Синдеев, Александр Ткачев и Алексей Щебет.

ДОСЛОВНО

«Нам нужны образованные, творческие, инициативные люди»

- Участие в конкурсе - дополнительная возможность заявить о себе, оценить свои навыки, умение решать те или иные вопросы, создать задел развития. И приятно, что наша молодежь энергично воспользовалась этой возможностью. Мы рассматриваем нынешнее поколение лидеров как мощный стратегический ресурс дальнейшего развития нашего региона, каждого муниципалитета. Для достижения целей национальных проектов и стратегии развития Ростовской области нужны образованные, творческие, инициативные люди, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев в приветственном слове к участникам конкурса.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru