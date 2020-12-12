«Чтобы зажечь елочку - вставь провод в розетку»: О курьезах в Новый год рассказал ростовский Дед Мороз

В этом году как без маски-то. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владислав работает Дедом Морозом больше 10 лет. И в его арсенале интересных историй не меньше, чем подарков в мешке. Профессиональный волшебник поведал о том, какие курьезы происходили с ним на «вызовах», и как нужно выходить из необычных ситуаций.

«А НУ-КА, ДЕРНИ МЕНЯ ЗА БОРОДУ!»

- Самые обидные для Деда Мороза слова, которые может сказать ребенок. И со мной такое тоже было. Но на то, чтобы обижаться времени нет. Нужно действовать. Я вроде бы всегда относился к своему образу очень трепетно. Все, как настоящее. А вот же подвергся сомнению. Я если и растерялся, то только на секунду.

- Это ты почему так решил? – спрашиваю у озорного мальчугана, который смотрит на меня с прищуром .

- У тебя борода не настоящая, - как на духу выпалил он.

- Даааа? – обернулся я к родителям. – Что правда, ненастоящая?! В разнобой весело прозвучало и «да» и «нет». Повернулся к другим детям со словами: «И вы думаете, что у меня борода ненастоящая?!».

Но здесь больше было отрицательных ответов. Значит, большинство - на моей стороне. Ладно, думаю. Посмотрел на того мальчишку, что выразил недоверие:

- Не настоящая? - еще раз спросил я немного угрожающе.

- Ага! - хохочет он.

Но я то знал, что борода у меня хорошо прикреплена и потребовал:

- А ну-ка, дерни меня за бороду!

Ребенок долго не решался.

- Дерни-дерни! – настаивал я.

И тогда он как дернул, и борода чуть опустилась вниз. Я даже чуть вскрикнул, словно от боли, и отскочил назад.

- Больно же! Что ж ты так… - схватился я за свою бороду.

Все рассмеялись и праздник продолжился.

СКАЗКА ПОД УГРОЗОЙ?

- Я тогда только начинал работать Дедом Морозом и набирался опыта, - улыбается Дедушка. - Вышел в детском саду к детям, поздоровался, и когда настало время зажечь елочку (необходимое сказочное действие, кстати!) произнес: «А сейчас мы с вами, детишки зажжем нашу елочку-красавицу. Что для этого нужно сделать?». Я, конечно, ожидал, что дети хором закричат: «Раз-два-три, елочка гори!», но не тут-то было. Один ребенок встал со своего стульчика и громко так сказал: «Дедушка Мороз, ты что не знаешь, что надо вон тот провод включить в розетку и тогда елка загорится?!». Родители, помню, засмеялись, воспитатели всплеснули руками. Как же! Сказка под угрозой! Но я тогда сказал, что дома так все ваши елочки и зажигаются. Но наша елка - особенная, волшебная, и чтобы ее зажечь, провода и розетки будет недостаточно. Нужно обязательно….», ну а дальше все знают. Кстати, подействовало. Родители тоже активно кричали тогда: «Раз-два-три, елочка гори!»

КОГДА РЕЗИНКА НА ШТАНАХ ЛОПНУЛА

- Однажды на домашнем вызове, я подошел с ребенком к елке, мы о чем-то поговорили и я не помню уже почему, как-то резко наклонился и вдруг понял, что на штанах лопнула резинка, - вспоминает собеседник. - Под моей широкой шубой штаны реально поползли вниз. Казус? Еще какой! Я тогда быстро сориентировался: «Мол, Дедушка устал, где тут, мол, можно присесть?» Мальчик указал на диван у елки, я опустился на него и дальше уже мы играли таким образом: Дед Мороз сидя показывал движения, а ребенок повторял. Я помню, что загадывал малышу какие-то загадки, мы рассматривали игрушки на елке, я задавал ему веселые вопросы, он отвечал и смеялся. Он убегал в свою комнату, возвращался, показывал мне свои рисунки и поделки и мы их обсуждали. Фотографировался я тоже сидя. Также и вручал подарки. Пожалуй, это был один из немногих визитов, когда мы не водили хоровод, но зато сделали много чего другого. К выходу я шел, стараясь незаметно придерживать шубу в нужном месте. Кажется, ни родители, ни тем более ребенок ничего тогда не заметили. Во всяком случае, хочется в это верить.