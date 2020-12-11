Маленького верблюжонка, похищенного в Ростовской области, нашли полицейские

Верблюжонок уже вернулся домой. Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения.

В Ростовской области произошла необычная кража. В заказнике «Горненский» исчез верблюжонок. Случилось это еще в мае, а вот нашли питомца только в конце ноября.

ПРОПАЛ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- Беременность самки верблюда бактриана по кличке Маша длилась 13 месяцев, - рассказали специалисты заказника. - А новорожденный верблюжонок Яша появился на свет весом около 35 килограммов. Уже через два часа после рождения детеныш встал на ножки и следовал за матерью.

Но уже через шесть дней после рождения малыш пропал. Вначале сотрудники заказника пытались сами разыскать детеныша верблюда, но из этого ничего не вышло. Тогда у них возникло подозрение, что верблюжонка могли украсть. Со своей бедой зоологи пошли в ближайший отдел полиции.

ПРОДАЛИ БИЗНЕСМЕНУ

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате расследования полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 30-летний житель соседнего Усть-Донецкого района. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как рассказал предполагаемый похититель, животное он продал местному бизнесмену, у которого полицейские позже и нашли малыша. Оказалось, предприниматель даже не знал предысторию с похищением.

Как рассказал источник "Комсомольской правды-Ростов", бизнесмен купил верблюжонка потому, что просто любит необычных животных и хотел, чтобы такой рос поблизости.

СЕЙЧАС МАЛЫШ НА КАРАНТИНЕ

К слову, на сайтах бесплатных объявлений о покупке-продаже, верблюжонка в восточный районах Ростовской области свободно можно купить за 70-80 тысяч рублей. В числе прочего из их шерсти делают одеяла и лечебные пояса.

В МВД РФ пояснили, что верблюжонка уже доставили обратно домой, в заказник.

- В настоящее время малыш изолирован для проведения карантинных мероприятий, - добавили в заказнике. - Верблюжонок чувствует себя хорошо, эти события на его здоровье ни капли не отразилось. В ближайшее время он встретится с мамой и папой.