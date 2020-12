Новые кумиры и гироскутер от поклонников: как сейчас живет звезда шоу «Голос» Роберт Багратян

Роберт продолжает заниматься вокалом. Фото: страница Роберта Багратяна в соцсетях.

В прошлом году имя 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна прогремело на всю страну. Юный певец попал в шоу «Голос» и даже дошел до финала. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила у Роберта, как проходит его жизнь после победы в конкурсе и всероссийской славы.

ЧЕМ ЗАНЯЛСЯ ПОСЛЕ ШОУ

После «Голоса» Роберт продолжил работать над собой. Он берет уроки вокала сразу у нескольких педагогов и дистанционно участвует в марафонах и курсах по вокалу.

— В день я минимум уделяю полтора часа времени вокалу. Сейчас мы работаем над дыханием и красивым звуком, — пояснил Роберт.

Кстати, благодаря победе в шоу он получил возможность записаться на студии «Universal music». Вместе с другими победителями шоу он исполнил песню «Felicita».

О НОВЫХ КУМИРАХ

Еще одна страсть певца — каверы на любимых исполнителей. Время от времени он удивляет поклонников исполнение песен Полины Гагариной и группы Imagine dragons. В планах — спеть «I have nothing» Уитни Хьюстон и «Friends will be friends» Фредди Меркьюри.

Во время шоу Роберт признался, что его кумир — легендарный солист «Queen». Сейчас у него появились и другие любимые исполнители.

— Со временем, слушая разную музыку, я очень полюбил Уитни Хьюстон, Марайю Кэри, Селин Дион, Элтона Джона и Шарли Азнавур, — рассказал ростовчанин.

КАРТИНЫ ПОКЛОННИКОВ ПОВЕСИЛ В СВОЕЙ СТУДИИ

Во время шоу Роберт покорил многих зрителей. Сейчас на его страницу в «Инстаграме» подписано более десяти тысяч человек. Роберт признался, что поклонники часто радуют его подарками.

— Я очень сильно благодарен этим людям за поддержку и добрые слова. От поклонников я получил очень много подарков! Футболки, картины ,толстовки, книги, талисманы, синтезатор, гироскутер и много открыток.

Мальчик ценит вниманием поклонников. Так, все картины он повесил в своей студии.

ЧЕГО ХОЧЕТ В НОВОМ ГОДУ

Как и многие другие, Роберт готовится к празднику. Он рассказал, чего ждет от Нового года.

— Я всегда желаю, чтобы в Новом году все мои родные, близкие были здоровы. Чтобы всё, о чем мы мечтаем, исполнилось! — говорит Роберт.