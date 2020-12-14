Количество заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 декабря 2020 года: врачи подключили к ИВЛ 234 пациентов в тяжелом состоянии. За минувшие сутки на учет поставили 384 новых заболевших ковидом. Таким образом, в донском регионе общее число людей с COVID-19 достигло 45072 человек.

Донские врачи смогли вылечить 36127 заболевших, а за прошлый день - 239 пациентов. Теперь у всех этих людей есть антитела, которые помогут предотвратить заражение в будущем.

Медики зарегистрировали новые случаи заражения в 44 городах и районах донского региона. Больше всего больных коронавирусом в Ростове-на-Дону, где число зараженных за сутки увеличилось на 144 человека. В Сальском районе зарегистрировали 17 новых заболевших, в Белокалитвинском и Верхнедонском районах - по 13 новых больных.

По одному новому случаю заражения коронавирусом медики выявили в Азовском, Боковском, Веселовском, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Песчанокопском и Родионово-Несветайском районах.

Сейчас лечение в стационарах от ковида получают 2576 пациентов.

Патологоанатомы подтвердили смерти у 23 человека с COVID-19. В числе умерших оказались 16 женщин в возрасте от 59 до 97 лет, а также семеро мужчин – от 54 до 78 лет. Все умершие люди оказались больны хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1676 пациентов.

За прошлые сутки в лабораториях Дона провели 8918 тестов на коронавирусную инфекцию. С весны медики выполнили 1270,98 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цены на продукты в Ростове-на-Дону в 2020 году: что больше всего подорожало и подешевело

Рассказываем, как изменились цены на продукты в Ростове-на-Дону в 2020 году (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM