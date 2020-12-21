«Успех года»: Директору «Ростов-Лобстер» Александру Никулову вручили премию за лучшую бизнес-практику

Фото: из личного архива Александра Никулова

Лучшие бизнес-проекты донского региона определили в рамках межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-успех».

В конкурсе победили и традиционные предпринимательские проекты, и неожиданные бизнес-практики. Так, среди награжденных - Александр Никулов из Волгодонска, директор фермы, где в промышленных масштабах разводят крупных красноклешневых австралийских раков. Его бизнес-практика была отмечена не только на региональном уровне, но и впоследствии получила золотую медаль национального конкурса «Продукт года-2020».

Фото: из личного архива Александра Никулова

По словам Александра Никулова, все началось с поиска круглогодичного бизнеса, так как до разведения раков он занимался и продолжает развивать компанию «Флора-Сервис» по комплексному озеленению.

- У нас свой питомник растений и два садовых центра - в Волгодонске и Ростове-на-Дону, - рассказал предприниматель. - Обслуживаем как частных клиентов, так и муниципальные образования. Но есть одна существенная проблема: это сезонный бизнес. Продолжительное время искал проект, который приносил бы круглогодичный доход. Пробовал делать пластиковые окна, мебель, бассейны, пока не наткнулся на информацию об австралийском красноклешневом раке, мяса в котором в два раза больше, чем в привычном для нас речном, а по вкусу схоже с мясом лобстеров.

Между задумкой и реализацией прошло больше года. Предприниматель начал дело основательно, обратившись за технологией к ученым Астраханского института рыбного хозяйства, биологии и природопользования. Там помогли не только в организации цикла производства от икринки до готового продукта, но и в составлении бизнес-плана. Запуск первой фермы обошелся в 20 млн рублей. Это были собственные средства, заработанные на комплексном озеленении, а также выгодный заем в 5 млн рублей, предоставленный Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства.

- Хочу сказать, что в самом начале реализации проекта не предполагал, что потребуется столько материальных вложений. Утрирую, конечно, но, казалось бы, нанял трактор да выкопал пруды. На деле возникло столько нюансов, что местами было очень сложно, но интересно, - признается бизнесмен.

Предпринимателя трудности не пугают. Достроив ферму и наладив производство, он уже думает о новой, а еще о хранении, заморозке, переработке продукции. Планирует вновь обратиться за поддержкой в центр «Мой бизнес».

Отметим, что в Ростовской области по инициативе губернатора региона Василия Голубева создана целая сеть из шести центров, оператором которых является Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

Фото: из личного архива Александра Никулова

Сегодняшняя цель «Ростов-Лобстер» - выйти в 2021 году на производство объемом в десять тонн продукта, в последующий - вырасти на 100%, чтобы через пять лет достигнуть 45 тонн в год. А спрос есть, причем не только в Ростовской области. Красноклешневых австралийских раков, выращенных на донской ферме, уже закупают торговые сети и рестораны со всей России.

ОФИЦИАЛЬНО

Региональный этап национальной премии «Бизнес-успех» состоялся при поддержке правительства Ростовской области, министерства экономического развития Ростовской области, Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru.