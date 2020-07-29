Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июля 2020: скончались еще пять дончан

Число зараженных в Ростовской области достигло 12 674 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 70 человек. Число зараженных в Ростовской области увеличилось на 136 и достигло 12 674.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявлены еще в 21 городе и районе: Батайске (10), Новочеркасске (9), Волгодонске (8), Азовском районе (6), Шахтах (6), Новошахтинске (4), Целинском (3), Аксайском (3), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Семикаракорском (2), Волгодонском (2) районах, Таганроге (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Орловском (1), Зимовниковском (1), Боковском (1), Каменском (1), Тацинском (1) и Неклиновском (1) районах.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Скончались 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими. Жертвой болезни стал 47-летний мужчина, страдавший от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями, нарушения обмена веществ. Отмечается также, что он поздно обратился на медицинской помощью. Умерла 70-летняя женщина с хроническими заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и нарушением обмена веществ. Еще один скончавшийся — 37-летний мужчина с онкогематологическим заболеванием. Он также поздно обратился к врачам за помощью.

За весь период жертвами COVID-19 стали 215 человек.

За сутки от коронавируса вылечились 159 пациентов. Всего выздоровели 10 139 заболевших.

Лечение в стационарах получают 860 зараженных. Состояние 51 человека оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.