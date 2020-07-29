Заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ростовской области 29 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Ситуация с коронавирусом в донском регионе остается напряженной. Фото: donland.ru.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проведет заседание оперативного штаба по коронавирусу 29 июля. Ожидается, что прямая трансляция начнется в 17 часов.

Ситуация с коронавирусом в донском регионе остается напряженной. В области зарегистрировано 12 674 случаев заражения. Прирост заболевших уже неделю остается высоким — 120 — 130 инфицированных в день. Коэффициент распространения сохраняется выше единицы.

В области пока не будут смягчать ограничения. Снять очередные запреты планировалось еще на прошлой неделе. Однако из-за роста зараженных губернатор Василий Голубев отказался от этой идеи.

Ранее главный санврач области Евгений Ковалев допустил, что на Дону сохраняется риск возврата к ограничениям. Однако дальнейшие решения власти будут зависеть от ситуации.