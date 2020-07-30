2020-07-30T11:15:43+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июля 2020: скончались четыре дончанина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 30 июля
Михаил Стрижев
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В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 37 человек.В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 37 человек.Фото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 37 человек. Всего в области число зараженных увеличилось на 134 и составило 12 808.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили еще в 23 городах и районах области: Сальском (14), Азовском (13) районах, Батайске (10), Кагальницком (9) районе, Новочеркасске (7), Аксайском (7) районе, Каменске-Шахтинском (4), Таганроге (4), Шахтах (3), Целинском (3), Неклиновском (3), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Семикаракорском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Звереве (2), Константиновском (2), Волгодонском (1), Орловском (1), Зимовниковском (1), Чертковском (1), Ремонтненском (1) районах и Донецке (1).

За сутки вылечились 146 заболевших. За весь период выздоровели 10 285 пациентов.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех дончан. Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех дончан. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По данным на 30 июля, скончались еще четыре зараженных. Это 93-летняя женщина с с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. Жертвой вируса стал 54-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. Сообщается также, что поздно обратился за медицинской помощью. Умерла 61-летняя женщина с хроническими заболеваниям почек с осложнениями и эндокринной системы. В числе жертв - 60-летний мужчина с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и нервной систем. Число скончавшихся от COVID-19 достигло 219 человек.

Лечение в стационарах получают 865 пациентов. Состояние 47 заболевших оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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