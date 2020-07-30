2020-07-30T14:26:31+03:00
Общество

Глава донского Минздрава объяснила рост числа зараженных в Ростовской области

По словам Татьяны Быковской, многие жители перестали соблюдать меры предосторожности
Михаил Стрижев
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Министр считает, что население восприняло послабления как отсутствие вируса. Фото: правительство Ростовской областиМинистр считает, что население восприняло послабления как отсутствие вируса. Фото: правительство Ростовской области
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Глава донского Министерства здравоохранения прокомментировала увеличение зараженных коронавирусом. Татьяна Быковская назвала причину роста заболеваемости в ходе брифинга 30 июля.

Министр напомнила, что в июле в регионе сняли основные ограничения. Она считает, что население восприняло послабления как отсутствие вируса. Люди перестали соблюдать меры профилактики.

- Однако коронавирус никуда не делся. Мы видим увеличение количества лиц, которые заражены. Население нас не слышит, - прокомментировала Татьяна Быковская.

По ее словам, теперь работникам торговли сложно объяснить людям, почему нужно надевать маски. Чтобы режим соблюдался, власти вынуждены применять жесткие меры к предприятиям.

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В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 37 человек. Всего в области число зараженных увеличилось на 134 и составило 12 808.

ИСТОЧНИК KP.RU

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