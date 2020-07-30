«Лучше помочь храму, чем построить ресторан»: Какие святыни можно увидеть в Ростове-на-Дону

«Таинство есть видимая форма невидимой благодати» - это высказывание о церковной службе принадлежит блаженному Аврелию Августину. С момента его жизни прошел не один век, но эти золотые слова не потеряли своей актуальности. Ведь, как известно, в храме наша душа отдыхает, наполняется верой и светом. Но мало кто знает, какая история стоит за каждым из них.

В рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива 2020» газета «Комсомольская правда» - Ростов» организовала для своих читателей экскурсию по знаковым храмам донской столицы. И такие мероприятия, на наш взгляд, помогают горожанам не только знакомиться с убранством и историей приходов, но и стать ближе к Богу, а еще это возможность привлечь меценатов, которым по силам внести вклад в восстановление храмов Дона. Ведь для каждого православного храм - то место, где душа преображается. Человек, который уповает на Бога, становится сильнее перед невзгодами и неурядицами.

ЛЬВИЦА НЕ МОГЛА РАЗРОДИТЬСЯ В АЛТАРНОЙ ЧАСТИ

Сердце Ростова-на-Дону - собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он находится в самом центре города. Но, как оказалось, это был не первый городской храм. Об этом участникам нашей экскурсии рассказал протоиерей Даниил Азизов.

Протоиерей Даниил Азизов рассказал об истории собора Рождества Пресвятой БогородицыФото: Дадаян Давид

- Первым в донской столице появился Покровский храм, но он был очень маленький и не мог вместить всех желающих, - поделился отец Даниил. - Именно поэтому городу, в котором население только прибывало, нужен был собор. Было решено обратиться к известному тогда зодчему Константину Тону, который позже стал архитектором знаменитого храма Христа Спасителя в Москве.

Говорят, что наш ростовский собор был репетицией перед возведением самого главного российского храма. И, кстати, он действительно чем-то его напоминает. До масштабной реконструкции - а она началась в 20 веке - даже иконостасы были схожими.

Но в 30-е годы по решению ростовского обкома ВКП(б) храм был закрыт. Вся богатая утварь была конфискована и вывезена. А в стенах собора устроили овощехранилище. Позже здесь был даже зоопарк, потому что надо было спасать животных. И вот что известно об одной такой истории.

- В алтарной части какое-то время находилась беременная львица, которая никак не могла разродиться, - продолжил наш собеседник. - И тогда кто-то из стариков сказал, что ее надо вывести на улицу. Как только это произошло, та сразу родила. Представляете, даже животное ощущало ту святость, в которой находилось.

СОБОР РАССЫПАЛСЯ НА ГЛАЗАХ

В разные годы собору пришлось пережить непростые времена. В июле 1942 года, когда войска вермахта наступали на Ростов-на-Дону, колокольня была взорвана советскими саперами. Это было сделано для того, чтобы убрать ориентир для вражеской авиации.

Была в жизни главного храма донской столицы и так называемая красная полоса.

- В 80-е годы прошлого века в Ростове-на-Дону жил человек по фамилии Политика, запрещавший проводить службы. За них он устраивал расправы, - рассказал Даниил Азизов. - Но ситуацию спас настоятель - митрополит Владимир Сабодан, который в те годы был не только настоятелем нашего собора, но и членом Священного синода, благодаря чему имел контакт с Европой. Так вот, на Пасху он пригласил кардинала из Рима. Поскольку это был человек, который напрямую общался с Папой Римским, перед ним никак нельзя было показать, что в России плохо относятся к церкви. И это спасло ростовских священнослужителей от тех нападок, которые могли бы быть. Службы в храме продолжились.

А вот золотые купола, покрытые сусальным золотом, - дело рук уже другого настоятеля. Они появились в 90-е годы. Однако оказалось, что такой материал не был предназначен для улицы: шесть лет назад золотые пластины стали падать на землю. Кроме того, от времени прогнили и балки собора, кирпичная кладка уходила под землю. Нарушалась конструкция храма. Грандиозное сооружение буквально рассыпалось на глазах. И тогда владыка Меркурий, который является митрополитом Ростовским и Новочеркасским, закрыл собор.

Собор преобразился после реставрацииФото: Дадаян Давид

«ПУСТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГДА БУДЕТ МЕСТО БОГУ»

- Это было самое непопулярное решение, и требовало оно большой смелости, - считает отец Даниил. - Но, как показало время, оно было самым верным. И сегодня мы видим плоды этих трудов. За шесть лет был проведен капитальный ремонт, а сам собор оставили в тех цветах, которые были задуманы первыми художниками. Теперь мы видим уникальный иконостас. К слову, иконы под куполом мастера расписывали лежа, так как по-другому это было сделать невозможно. Кроме того, были расширены проходы вокруг собора, благодаря чему теперь можно совершать крестный ход без столпотворений, как ранее, и опасений, что пострадают люди.

А еще верующие могут поклониться здесь мощам князя Владимира, пророка Даниила, Пантелеймона Целителя и многих других, а также - святыне-покровительнице ростовской земли - иконе Донской Божьей матери. Она написана по благословению патриарха и является точной копией той, что сейчас находится в Третьяковской галерее.

- Пусть в вашей жизни всегда будет место Богу, - пожелал напоследок отец Даниил. - Тогда Господь будет давать силы и возможности.

«ТОЛЬКО ЗА ГОД НАКОРМИЛИ 56 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК»

Еще одним местом, где побывали участники нашей экскурсии, стал Свято-Троицкий приход на улице Международной, настоятелем которого является протоиерей Иоанн Осяк. Здесь расположены храм Святой Троицы и храм Сергия Радонежского, который был построен первым в истории Ростовской епархии в честь этого святого. И теперь верующие всегда могут обратиться к частице его мощей (она была передана сюда из Москвы) и попросить заступничества.

Протоиерей Иоанн Осяк рассказал участникам экскурсии о жизни своего приходаФото: Дадаян Давид

- Когда-то здесь был просто пустырь, - рассказал отец Иоанн. - Но все, что теперь вы видите, появилось с Божьей помощью и благодаря моим друзьям. Я считаю, лучше помочь храму, чем построить, например, ресторан. И, кстати, здесь нет ни копейки государственных денег, зато есть столовая, где каждый нуждающийся может получить вкусный обед. Ей уже 25 (!) лет, и только за прошлый год здесь получилось накормить 56 тысяч человек. За четверть века помощь получили сотни тысяч голодных, не меньше.

А еще на территории прихода есть комната реабилитации для зависимых, воскресная школа и даже пресс-центр, который работает над каналом «Дон Православный» и сайтом, выпускает журналы, а его фильмы уже получали престижные награды на многих фестивалях и конкурсах. Отец Иоанн не только настоятель, он секретарь владыки Меркурия по городу Ростову-на-Дону.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

А еще батюшка рассказал очень личную историю, которая поразила до глубины души многих участников нашей экскурсии.

- До переезда сюда я был сельским священником с устроенным бытом, прихожанами и небольшим приходом, где было место для каждого, - рассказал он. - В 90-е митрополит Владимир Котляров вызвал меня к себе и сказал, что мои знания и опыт нужны здесь, в Ростове-на-Дону. Я тогда, честно признаться, не очень обрадовался. Тем более в семье сильно болела семимесячная дочь Леночка. Владыка, понимая проблему, дал мне три дня подумать над предложением. И тут произошло то, что произошло. Моя дочь умерла у меня на руках: дыхания не было, а пальчики буквально посинели. Я начал делать непрерывный массаж сердца, хоть и понимал, что уже все. И тогда я дал обет: если Господь мне ее вернет, то я постараюсь выполнить послушание и построить храм. В голове сразу возникла мысль: «Нужно искусственное дыхание», что я и сделал. В итоге ребенок задышал. Сейчас она, к слову, уже сама матушка, которая воспитывает семерых детей.

«ЕСЛИ БОГ БУДЕТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ТО ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА»

К слову, в тот день обет дала и верная спутница отца Иоанна - матушка Надежда, подарившая ему 18 детей, а теперь у них на двоих уже 40 внуков! Она пообещала: если дочка оживет, она все силы приложит для того, чтобы та пела в церковном хоре. Так в дальнейшем и получилось. А еще матушка, как признается ее супруг, очень многое сделала не только для семьи, но и для прихода.

- Только представьте: в 1994 году здесь вообще ничего не было - ни дерева, ни камня, ни забора - одно сплошное поле, - вспоминает он. - Потом стали появляться рабочие, их всех надо было кормить, обстирывать, плюс еще и свои дети, которые требовали каждодневного ухода. Я видел, как руки у матушки были в мозолях и ссадинах от стирки, потому что тогда мы не могли позволить себе даже стиральную машину. Но она никогда не жаловалась ни на что, за это я ей очень благодарен.

Зато теперь у прихода Святой Троицы есть ухоженная территория, два храма, покрытый сусальным золотом иконостас из липы в одном из них и очень теплая атмосфера любви.

Алтарная часть в храме Святой Троицы поражает своей красотойФото: Дадаян Давид

К слову, за три десятка лет отцу Иоанну Осяку в общей сложности удалось построить на Дону четыре храма, сельскую колокольню и даже приходское училище. А в его семье вместе с ним уже девять священнослужителей.

- Господь дал друзей и дал ума, - говорит отец Иоанн. - Если Бог будет на первом месте, то все станет на свои места.