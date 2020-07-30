Депутат парламента Дона передала аппарат искуственной вентиляции легких ЦГБ Каменска-Шахтинского

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова передала Центральной городской больнице города Каменска-Шахтинского портативный аппарат ИВЛ . Представитель регионального парламента побывала в городе с рабочей поездкой и пообщалась с коллективом медицинского учреждения.

Инициативу донских единороссов по приобретению и передаче аппарата ИВЛ поддержал председатель областного Заксобрания Александр Ищенко. По его словам, новая медтехника придется весьма кстати в местном ковидном госпитале, который принимает пациентов с опасной инфекцией из шести северных районов региона.

- Бывали дни, когда госпиталь был почти полностью заполнен, сегодня – примерно на 70%. Растет число выздоравливающих, но самое главное, что летальность от коронавируса здесь – одна из самых низких. В этом году городской больнице Каменска исполняется сто лет. И начинается новый этап в ее жизни. Теперь здесь будет оказываться высокотехнологичная помощь, - отметил спикер парламента Дона.

Светлана Пискунова поблагодарила врачей горбольницы за самотверженный труд. О нелегкой работе медика она знает не понаслышке. Четверть века депутат ЗС РО проработала в системе здравоохранения Каменска-Шахтинского, пройдя длинный путь от врача-интерна до главного врача-координатора здравоохранения города.

- Я приехала в Каменск с хорошей миссией. Знаю, что в тех городах, в которых работают инфекционные госпитали, главной проблемой является обеспечение кислородной поддержки и закупка аппаратов ИВЛ. Нынешний год осложнил нашу жизнь испытаниями, через которые мы все с вами были вынуждены пройти, противостоя пандемии. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы прилагаете все усилия для спасения человеческих жизней, - обратилась она к врачебному коллективу ЦГБ.

В настоящее время на базе центральной городской больницы создается межмуниципальный сердечно-сосудистый центр, где пациентам будут оказывать высокотехнологичную помощь. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, такие медцентры уже работают в Таганроге и Волгодонске.

- В сердечно-сосудистом центре уже установен ангиограф, закуплен компьютерный томограф. Приглашены и приступили к работе соответствующие новому направлению специалисты-медики. И если оборудование приобреталось за бюджетные средства, то все ремонтные работы по расширению и подготовке помещений больничных корпусов выполняются из внебюджетных источников – благодаря помощи предприятий и организаций города Каменска, - уточнил Александр Ищенко.

В свою очередь, главврач Центральной городской больницы Александр Крамаренко отметил, что своих первых пациентов новый центр примет в октябре текущего года.

- Это позволит комплексно - вместе с кардиологическим и неврологическим отделениями, а значит более качественно и в максимально сжатые сроки оказывать действенную помощь пациентам, - выразил уверенность руководитель ЦГБ.

Вместе с этим был решен и еще один актуальный вопрос. Новое оборудование энергоемкое и существующих лимитов электроэнергии не хватает. Поэтому каменские межрайонные электросети увеличат мощности и осуществят техническое присоединение нового сердечно-сосудистого центра уже в августе этого года.

Директор филиала акционерного общества «Донэнерго» Каменские межрайонные электрические сети Андрей Шульгин заверил, что все работы по предоставлению центральной городской больницы необходимых энергомощностей будут завершены к 15 августа 2020 года.

- Наше предприятие окажет максимальную поддержку по скорейшему запуску сосудистого центра в работу. Сейчас мы реструктуризируем сеть, увеличиваем мощности трансформаторов, прокладываем новые кабельные линии, - подчеркнул Андрей Шульгин.