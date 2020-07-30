«Создавать будущее вместе»: гранты Президента РФ молодым ученым региона вручили в ЮФУ

Накануне, 29 июля, в Ростове-на-Дону состоялось значимое и важное событие - молодые ученые Ростовской области получили гранты Президента России. Торжественная церемония состоялась в музее истории Южного федерального университета, где собрались не только победители конкурса на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, но и их наставники, а также ректоры вузов Юга России.

Фото: пресс-служба ЮФУ.

«ЭТО ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ»

Известно, что в конкурсе на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых только в этом году был заявлен 1 661 участник. При этом из 460 победителей - 11 исследователей из вузов Ростовской области, а шестеро из них - пять исследователей и одна ведущая научная школа - представители Южного федерального университета.

- Я хочу поздравить вас. Вы не только прошли серьезный конкурсный отбор, - обратился к присутствующим заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба. - Это еще и очень высокое признание президентом ваших достижений. Сейчас рядом с вами находятся и учителя, которые создали условия для того, чтобы все это состоялось. Вы все небезразличные к науке люди. Уверен, за вами будущее высшей школы и экономики нашей страны. И я очень рад поздравить вас с этим событием и вручить свидетельства на право получения грантов.

Фото: пресс-служба ЮФУ.

«БЫТЬ НА ОСТРИЕ МИРОВОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ»

Приветственные адреса председателю ЮНЦ РАН и ректорам вузов, в которых реализовываются гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук и научных школ, вручила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

- В этом году церемония происходит в особых условиях, - начала свое поздравление Инна Константиновна. - Мы видим, как меняются технологии вокруг. Но век начинается не с нулевого рубежа, а с больших потрясений. Именно поэтому ответственность за те новые мысли и решения, благодаря которым мы сможем отвечать глобальным вызовам современности, лежит на молодых ученых. Ведь представители естественных наук предвидят будущее, социально-гуманитарные - его прогнозируют, а инженерные - создают. Но все вместе мы можем своими руками его строить, чтобы жить достойно. Программа государственной поддержки молодых ученых России отражает специфику российской науки. И это то, что позволяет ей быть на острие мировой научной мысли сегодня и в будущем. Теперь обязанность университета - обеспечить вас работой, возможностью творить, мыслить и развиваться интеллектуально. Поздравляю, желаю дальнейших успехов и, конечно, прорывных решений!

Гранты Президента РФ молодым ученым региона вручили в ЮФУ.Фото: Ольга ГОПАЛО

Кроме того, добрые слова в адрес победителей прозвучали от ректора НПИ им. Платова Юрия Разоренова, ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко и председателя президиума Южного научного центра РАН Геннадия Матишова.

КОНКРЕТНО

Какие работы ученых ЮФУ стали победителями

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ

- Сергей Колесников, грант НШ-2511.2020.11 «Агроэкологическое состояние почв при различных антропогенных воздействиях».

- Марина Бурачевская, грант МК-2244.2020.5 «Разработка теоретических и экспериментальных основ применения биочара на почвах, загрязненных тяжелыми металлами».

Институт наук о Земле ЮФУ

- Анна Михайленко, грант МК-1862.2020.5 «Ртуть в донных отложениях каскадных водных экосистем на примере бассейна Азовского моря».

НИИ ФОХ ЮФУ

- Аршак Цатурян, грант МК-1702.2020.3 «Исследование координационных соединений железа и кобальта на основе кватерпиридиновых лигандных систем как составных компонентов возобновляемых источников энергии».

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ

- Вадим Авилов, грант МК-767.2020.8 «Разработка конструктивно-технологических решений создания высокоэффективных мемристорных элементов RRAM для нейроморфных систем искусственного интеллекта».

- Марк Денисенко, грант МК-2130.2020.8 «Исследование и разработка методов построения туннельных МЭМС-сенсоров на основе самоорганизующихся полупроводниковых структур».

Гранты Президента РФ молодым ученым региона вручили в ЮФУ.Фото: Ольга ГОПАЛО

ДОСЛОВНО

«Это очень значимое событие!»

Ректор НПИ им. Платова Юрий Разоренов:

- Это очень значимое событие и для нас, и для наших победителей. Ведь именно они будут создавать будущее нашего университета и страны. Я желаю всем успеха и удачи!

«Такие результаты - свидетельство мощного научного потенциала региона»

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

- Сегодня мы чествуем интеллектуальную элиту региона. Тех, кто вносит вклад в изучение российской и мировой науки. Такие достойные результаты этого конкурса - свидетельство мощного научного потенциала нашего региона. Желаю всем крепкого здоровья и новых достижений!

«Научным школам надо помогать»

Председатель президиума Южного научного центра РАН Геннадий Матишов:

- Я хочу всех поздравить с этим значимым событием. Научные школы нужны, но надо им помогать. А мне бы хотелось, чтобы было больше еще и инженерно-технических работ.